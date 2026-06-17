Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 17 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.425,82 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del dólar registró una variación de -2.12% y en el último año de -11.76%, consolidando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.48%, superando la volatilidad anual del 13.32%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las últimas 2 sesiones, el Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días el Dólar mostró una tendencia bajista: tras un arranque con alza, encadenó cinco descensos, repuntó dos jornadas y volvió a caer dos, cerrando el periodo con saldo negativo.

La cotización del Dólar muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto indica una posible pérdida de valor en la moneda que podría afectar el mercado y la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: