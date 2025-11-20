La suavidad de las sábanas y toallas en los hoteles es un aspecto fundamental para garantizar la comodidad de los huéspedes. Detrás de esta sensación de frescura y limpieza, se encuentra una meticulosa rutina que los establecimientos siguen para mantener la calidad de su ropa de cama y baño.

Para eso, implementan diversas técnicas y productos para asegurar que cada elemento textil conserve su suavidad y frescura. Conocer estas prácticas puede ofrecer una nueva perspectiva sobre la atención al detalle en la industria hotelera.

Consejos para mantener la suavidad de la ropa de cama y toallas en el lavado

Para conservar la suavidad de la ropa de cama, es fundamental elegir detergentes adecuados que cuiden las fibras. Los jabones líquidos son una excelente opción porque se disuelven fácilmente y reducen el riesgo de residuos. También puedes usar jabón en polvo para lavados más intensos, siempre respetando la dosis indicada.

Además, si buscas una alternativa más natural, el bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar olores y mantener la frescura sin dañar los tejidos.

La temperatura del agua durante el lavado también influye. Lo ideal es usar agua tibia para las sábanas, ya que limpia sin afectar la textura. Para las toallas, un ciclo con agua caliente puede ser útil para eliminar bacterias, pero siempre revisa las etiquetas para evitar daños.

¿Cuál es la mejor forma para secar las prendas?

El secado es otro punto clave. Evita el exceso de calor en la secadora para no endurecer las fibras. Una buena práctica es usar pelotas de secado, que ayudan a separar las prendas y mantener la suavidad.

Si prefieres un toque extra, puedes incorporar suavizante líquido en el último enjuague para que las telas queden más flexibles y agradables al tacto.

Finalmente, para las familias numerosas o aquellos que manejan grandes volúmenes de ropa, es esencial contar con un electrodoméstico que ofrezca potencia y eficiencia.

