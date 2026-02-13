El Gobierno reglamentó el lunes la Ley Inocencia Fiscal y eso abrió la expectativa en el mercado y en los bancos sobre cuántos dólares del colchón iban a ingresar al sistema financiero a partir de ese momento. Sin embargo, las entidades vivieron los primeros días de vigencia de la norma con mucha calma y no recibieron un aluvión de consultas hasta el momento. “Las sucursales no tuvieron movimientos ni consultas en estos dos días. No creemos que esto implique que la iniciativa del Gobierno no vaya a ser exitosa en el mediano plazo, pero creemos que hay que esperar a que la gente se entere un poco más de qué se trata y que entienda bien qué trámite tiene que hacer antes”, indicó una fuente del sector bancario a El Cronista. Muchos tributaristas recomiendan adherirse al régimen porque da beneficios clave, como el tapón fiscal y la posibilidad de no informar patrimonio ni consumos en Ganancias. “Las ventajas de la ley son impositivas y simplifica notablemente y a favor del contribuyente sus declaraciones y pago de impuestos (punto no menor)”, dijo el tributarista Daniel Perrotta. Sin embargo, muchos ahorristas no se animan todavía por temas burocráticos y de desconocimiento. “El tema es que hay que adherirse primero al régimen y las personas tiene que percibir que van a tener un beneficio al hacerlo para tomar esa decisión. Creo que es más una expectativa del Gobierno la de tener dólares que un aspiracional de la gente de blanquearlos por el momento”, dijo otra voz de un banco. En las entidades esperan que la rueda empiece a girar. La posibilidad de que se abran nuevos canales para traspasar los dólares hacia el mercado de capitales es alentadora en ese sentido.