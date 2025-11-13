Dos marcas de ropa lujosas abren locales en Argentina: en qué shoppings y cuándo

El mercado de la moda lujosa en Argentina está en pleno auge. En un contexto de recuperación económica y creciente interés por marcas premium internacionales, dos gigantes de la indumentaria como Tommy Hilfiger y Calvin Klein están expandiendo su presencia en el país con nuevas aperturas.

Estas inauguraciones no solo fortalecen el sector retail de ropa lujosa en Argentina, sino que también impulsan el turismo de compras y la oferta de marcas de lujo accesibles en shoppings claves.

Expansión de Tommy Hilfiger en Argentina: lujo casual en Córdoba

Tommy Hilfiger, la icónica marca estadounidense conocida por su estilo clásico con uniformes universitarios y elegante, está lista para conquistar más territorio en Argentina.

Dos marcas de ropa lujosas abren locales en Argentina: en qué shoppings y cuándo

Esta apertura forma parte de la estrategia de la licencia local, manejada por American Apparel Argentina SA, que ya opera con éxito en el país desde hace años. Entre los detalles a tener en cuenta, destaca:

Ubicación : el nuevo local se instalará en el Nuevocentro Shopping de Córdoba, uno de los centros comerciales más emblemáticos de la región, con más de 200 marcas y una ocupación total que garantiza un ambiente vibrante de compras.

Fecha de apertura : la inauguración está programada para finales de octubre de 2025, coincidiendo con el lanzamiento de la temporada primavera-verano 25/26. Este timing perfecto permite a los shoppers acceder de inmediato a las colecciones más frescas, con prendas como polos, camisas oxford y accesorios que definen el ADN de la marca.

Detalles del local: con una superficie de 110 m², la tienda ofrecerá una experiencia inmersiva, destacando líneas de indumentaria masculina, femenina y accesorios. En el reciente desfile de Nuevocentro, Tommy Hilfiger cerró el show como gran finale, junto a marcas como Nike y Kosiuko, anticipando un impacto masivo en la moda argentina 2025.

No es una apertura aislada: la empresa de Thomas Jacob Hilfiger ya tiene presencia consolidada en Buenos Aires y otras ciudades, pero este paso en Córdoba responde a la demanda creciente por marcas lujosas en shoppings argentinos.

Calvin Klein abre su primer local en Rosario

Por su parte, Calvin Klein –sinónimo de minimalismo sexy y diseños atemporales– continúa su conquista del mercado argentino con una tienda exclusiva que promete elevar el nivel de las opciones de ropa interior lujosa y urbana.

Dos marcas de ropa lujosas abren locales en Argentina: en qué shoppings y cuándo

Ubicación : la primera tienda exclusiva de la marca en Rosario abrirá sus puertas en el Alto Rosario Shopping, un polo comercial de referencia en la ciudad, accesible y con una mezcla de marcas que atrae a un público exigente.

Apertura : programada para los próximos meses de 2025 (sin fecha exacta confirmada, pero alineada con la expansión regional), esta inauguración sigue a las aperturas en Patio Bullrich (Buenos Aires) y Córdoba en 2024. Es la tercera tienda propia de Calvin Klein en el país.

Detalles del local : similar a sus sucursales en otras ciudades, el espacio incluirá colecciones completas de Calvin Klein Jeans, Underwear (ropa interior icónica), indumentaria urbana y accesorios como calzado.

Precios orientativos: remeras desde $75.000, jeans alrededor de $210.000 y corpiños entre $60.000 y $120.000.

Desde su llegada en 2017, Calvin Klein ha apostado por el “lujo democrático”, y esta tienda en Rosario refuerza su enfoque en el norte del país, donde la demanda por tendencias de moda premium ha crecido un 20% en el último año, según datos del sector retail.