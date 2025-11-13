La ropa deportiva es una inversión importante para quienes practican ejercicio regularmente. Sin embargo, su cuidado adecuado es fundamental para prolongar su vida útil y mantener su rendimiento. Conocer la temperatura ideal para lavarla es clave para evitar daños en las fibras y en la tecnología que ofrecen estas prendas.

Para un correcto cuidado, es fundamental conocer los efectos del agua caliente y fría en las telas y consejos prácticos para asegurar que tus prendas se mantengan en excelente estado tras cada lavado.

La temperatura ideal para lavar ropa deportiva y mantener su calidad

Para lavar ropa deportiva sin dañarla, se recomienda utilizar agua fría o tibia, generalmente entre 30 y 40 grados Celsius. Esta temperatura ayuda a preservar la elasticidad de las fibras sintéticas y evita que se deformen o encojan.

Además, el uso de agua fría es más eficiente energéticamente, lo que se traduce en un menor consumo de electricidad, ideal para familias o parejas que buscan cuidar su presupuesto y el medio ambiente.

Es importante también seleccionar un detergente suave y específico para prendas deportivas, ya que estos productos están formulados para eliminar el sudor y los olores sin dañar las fibras.

Para facilitar el cuidado de tu ropa deportiva, considera invertir en un lavarropas TCL EffiWash P108FL con tecnología inverter y una capacidad de 8 kilos.

Este modelo no solo ofrece un lavado eficiente y de bajo consumo, sino que también cuenta con programas específicos para cuidar tus prendas delicadas, asegurando que se mantengan en óptimas condiciones tras cada uso.

Cierre de la famosa tienda de ropa deportiva Intersport. (Fuente: archivo). Fuente: iStockphoto nensuria

Además de la temperatura y el detergente, es recomendable lavar la ropa deportiva del revés y utilizar un ciclo de lavado suave. Esto minimiza el roce y la fricción entre las prendas, lo que ayuda a mantener su forma y evitar el desgaste.

Lo que no tenés que hacer al lavar ropa deportiva

Evitar el uso de blanqueadores y suavizantes es crucial, ya que pueden afectar la tecnología de las prendas, como la transpirabilidad y la elasticidad. Así, se asegura que la ropa mantenga su rendimiento y comodidad durante el ejercicio.

También es aconsejable no sobrecargar la lavadora, ya que esto puede impedir un lavado efectivo y aumentar el riesgo de daños en las prendas.