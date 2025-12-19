No es vinagre ni bicarbonato: el sencillo truco para eliminar manchas de grasa de manteles y repasadores. Fuente: Shutterstock.

Para un obtener un lavado perfecto de tu ropa nada mejor que los productos de Mercadona. La cadena valenciana propiedad de Juan Roig tiene una amplia variedad de detergentes, quitamanchas y suavizantes que cuidan los tejidos y eliminan las manchas difíciles sin dañar la forma y el color original.

Si lo que buscas es deshacerte de rastros de grasa de tus prendas Mercadona tiene lo que necesitas. Elaborado a base a aceites vegetales y libre de aceite de palma, este jabón 100% biodegradable quitará hasta la última pista grasa, vino o aceite de tus textiles.

El jabón de Mercadona que cambiará para la forma de lavar tu ropa

Se trata del jabón quitamanchas Beltrán, un producto perfecto para quitar manchas difíciles y rozaduras en las prendas de todos los días. Como explican desde el sitio web oficial, este jabón es potásico, natural y de larga duración.

Por la variedad de usos que tiene este jabón se ha convertido en un clásico de todos los hogares españoles. Desde el lavado de ropa, manteles o repasadores hasta la limpieza de suelos, cocinas y elementos de acero, este producto a base de aceites naturales resuelve todo tipo de problemas.

¿Cómo usar el jabón Beltran para quitar manchas de manteles y repasadores?

La manera correcta de utilizar el jabón Beltran sobre manteles y repasadores es la siguiente:

Aplicar el jabón quitamanchas Beltrán sobre la zona a tratar y deja actuar durante 5 minutos. A continuación, aclarar con abundante agua o introducir la pieza en la lavadora. Al finalizar, conservar el recipiente cerrado y en un lugar fresco, siempre alejado del calor y del frío.

Precauciones de uso