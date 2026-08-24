La Ruta de los Siete Lagos ahora será el Paseo de los Nueves Lagos.

La Ruta de los Siete Lagos es uno de los circuitos turísticos más reconocidos de la Patagonia argentina. El recorrido une San Martín de los Andes con Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, y forma parte de la Ruta Nacional 40.

A lo largo de sus aproximadamente 110 kilómetros, el camino atraviesa paisajes donde se combinan lagos de aguas cristalinas, bosques, montañas, ríos y cascadas. Los siete lagos que le dieron nombre al circuito son Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi.

El trayecto puede realizarse en unas dos horas si se lo recorre sin demasiadas detenciones, aunque quienes buscan disfrutar de los miradores y paisajes suelen dedicarle entre tres y cuatro horas. El circuito puede hacerse en auto, moto o bicicleta y cuenta con distintos puntos donde detenerse para contemplar el entorno.

Sin embargo, el tradicional recorrido podría incorporar nuevos paisajes y modificar su denominación. El Gobierno de Neuquén anunció obras que permitirían sumar dos lagos al circuito turístico y avanzar hacia un nuevo concepto: el Paseo de los Nueve Lagos.

De la Ruta de los Siete Lagos al Paseo de los Nueve Lagos: qué destinos se suman

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, explicó que el proyecto contempla incorporar el lago Meliquina y el lago Lolog al circuito mediante nuevas conexiones viales.

De concretarse, el tradicional recorrido de los Siete Lagos pasaría a integrar nueve cuerpos de agua y ampliaría las posibilidades turísticas de la región.

La incorporación de estos destinos también apunta a mejorar la conexión entre distintas localidades y favorecer el desarrollo turístico, productivo y social de la zona.

Lago Meliquina: el destino que busca incorporarse al circuito

El lago Meliquina se encuentra en Neuquén, aproximadamente a 30 kilómetros de San Martín de los Andes. Para llegar hay que tomar un desvío hacia el sur desde el tradicional circuito de los Siete Lagos y continuar por la Ruta Provincial 63, que atraviesa la zona de Villa Meliquina.

El paisaje se caracteriza por sus aguas transparentes, con tonalidades que van del verde al azul, rodeadas por bosques y montañas. El entorno ofrece una alternativa más tranquila frente a otros puntos turísticos de mayor afluencia.

Lago Meliquina, Patagonia. Instagram @meliquinapatagonia

La conexión con Villa Meliquina también tendría un impacto sobre la actividad de la zona. El pequeño destino turístico fue fundado en 1977 y cuenta con alrededor de 400 habitantes permanentes, aunque durante la temporada de verano la población aumenta considerablemente debido a la llegada de visitantes.

La localidad dispone de cabañas, hosterías y propuestas gastronómicas, por lo que la incorporación al circuito podría ampliar el movimiento turístico durante distintas épocas del año.

Lago Lolog: un paisaje cercano a San Martín de los Andes

El lago Lolog está ubicado a unos 12 kilómetros de San Martín de los Andes, en dirección a la Ruta Provincial 62. Su cercanía con la ciudad lo convierte en uno de los destinos habituales para quienes visitan esta zona de Neuquén.

Rodeado de bosques y montañas características de la región andino-patagónica, el lago cuenta con aguas transparentes y sectores de playas de arena y piedra.

Durante la temporada de mayor actividad turística, el lugar es elegido para realizar distintas actividades al aire libre. Entre ellas se encuentran la pesca deportiva, los paseos en kayak y las caminatas, además de propuestas vinculadas con el descanso y la naturaleza.

En los alrededores también existen campings, cabañas y otros servicios turísticos, lo que facilita la visita y permite permanecer durante más tiempo en la zona.

Lago Lolog, Patagonia. Instagram @lagololog

¿Cómo será el nuevo Paseo de los Nueve Lagos?

El proyecto mantendría el recorrido tradicional entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, pero incorporaría nuevas conexiones para permitir el acceso a Meliquina y Lolog.

El circuito quedaría conformado por los siguientes lagos:

Lácar

Machónico

Falkner

Villarino

Escondido

Espejo

Correntoso

Meliquina

Lolog

De esta manera, el tradicional circuito turístico de Neuquén podría ampliar su recorrido y sumar dos nuevos destinos a una de las rutas más visitadas de la Patagonia.

La propuesta busca no solo ampliar la experiencia turística, sino también mejorar la conexión entre diferentes localidades y potenciar la actividad económica de una región que recibe visitantes durante todo el año.