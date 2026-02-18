La Patagonia argentina cuenta con una gran variedad de propuestas naturales para los turistas locales, nacionales e internacionales: desde paisajes increíbles que llevan el sello de la zona montañosa, hasta actividades al aire libre para conectar de otra manera con el lugar. Sin embargo, hay pequeños pueblos que no llegaron a la notoriedad de Bariloche, Villa La Angostura o San Martín de los Andes. Un paraíso escondido en las montañas y que crece en año a año en materia turística es Villa Traful. Villa Traful está ubicado en el sur de la provincia de Neuquén, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a unos 60 kilómetros de Villa La Angustura, en el corazón de la Ruta de los Siete Lagos. Los visitantes podrán disfrutar de distintas aventuras en la montaña, bosques y lagos como, por ejemplo, trekking, kayak, buceo, pesca deportiva, excursiones y cabalgatas, entre muchas otras. Sin embargo, la actividad que más elige el turista es disfrutar una tarde de aguas cristalinas en el Lago Traful. El mismo, ofrece un mirador con completa visión de agua y valle. La localidad crece a gran escala en cantidad de turistas año a año, por lo que Villa Traful tiene una fuerte propuesta de alojamiento con cabañas, hoteles y hosterías de estilo montañés. Además, tiene una fuerte gastronomía local en la que se recomienda probar salmón, truchas, hongos de pino, cordero patagónico, chocolatería regional y té. En 2019, fue reconocido como Pueblo Auténtico por la Feria Internacional de Turismo, en el compitió con 18 pueblos de la Nación. En 2023, Villa Traful fue candidata a Mejor Pueblo Turístico por la Organización Mundial del Turismo. A fines del año pasado, fue destacada como una de las localidades con mejor calidad de vida por Radio Nacional Rock. Según el Observatorio Argentino de Turismo, Villa Traful fue uno de los destinos más elegidos en el feriado de Carnaval de este año y alcanzó un 80% de su ocupación. En resumen, la expansión del boca a boca llegó a todos los rincones de la Argentina y muchos turistas nacionales optan por añadirlo a su hoja de ruta para conocer la Patagonia. El visitante tendrá garantizado mucha naturaleza virgen, tranquilidad, aventuras al aire libre, una cálida recepción de los lugareños y fotos inolvidables en toda su estadía.