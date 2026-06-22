Vivir solo cuesta más de $ 2 millones por mes: por qué la regla del 30% ya no alcanza para mudarse
Vivir solo requiere hoy más de $ 2.000.000 por mes en un entorno urbano. Cuál es el porcentaje que hay que destinar al alquiler, cómo hacer la cuenta y qué gastos hay que considerar antes de firmar un contrato.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 22 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.