Hoy la Selección Argentina se enfrentará a Austria, por la segunda fecha del Grupo J y el duelo parece un tanto desparejo, más allá de lo futbolístico, en términos económicos. Y es que el plantel nacional llegó al Mundial 2026, no sólo como el campeón del mundo sino también como una de las plantillas más valiosas del planeta.

Mientras Argentina supera los u$s 900 millones en valor de mercado, la selección austríaca ronda los u$s 344 millones, es decir, poco más de un tercio del valor de la Scaloneta. Esta diferencia refleja el peso de varias de las principales figuras argentinas en las grandes ligas europeas.

Así, el equipo de Lionel Scaloni vale u$s 925 millones. Julián Álvarez es el más caro, valuado en unos u$s 115 millones, le sigue Enzo Fernández, en u$s 103,50 millones y tercero Lautaro Martínez, que cotiza u$s 97,75 millones. Es decir, que los tres principales activos de la Scaloneta valen prácticamente lo mismo que toda la selección austríaca.

El top five lo completan Nicolás Paz, que vale u$s 92 millones y Alexis Mac Allister, en u$s 80,50 millones. Lionel Messi, en tanto, cotiza unos u$s 17,25 millones -aunque su valor es incalculable- y más barato es Nicolás Otamendi, en u$s 1,15 millones. Los datos salen de la página Transfermarkt.

Cuánto valen los jugadores de Austria

En cambio, los principales activos de Austria están encabezados por el volante ofensivo, Christoph Baumgartner, del RB Leipzig, valuado en alrededor de u$s 46 millones. Lo siguen el mediocampista del Bayern Múnich Konrad Laimer, con una cotización cercana a los u$s 34 millones, y Nicolas Seiwald, valuado en unos u$s 29 millones. El defensor central Kevin Danso, recientemente incorporado al Tottenham, también ronda los u$s 29 millones, mientras que el extremo del Wolfsburgo Patrick Wimmer completa el top five con un valor estimado de u$s 17 millones.

En conjunto, los cinco futbolistas más valiosos de Austria concentran cerca de u$s 155 millones, una cifra inferior al valor de mercado combinado de Julián Álvarez y Enzo Fernández.

El mercado de los jugadores

A modo de referencia, es interesante mencionar que los tres jugadores más valiosos del Mundial son Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé, que acumulan un valor de mercado cercano a u$s 667 millones. Esa cifra equivale a más del doble del valor total del plantel de Austria y representa cerca del 80% del valor completo de la Selección Argentina.

No obstante, estos valores no son absolutos. “El jugador tiene una cotización, pero puede valer más o menos de lo que dice el mercado”, aclara a El Cronista Carlos Maidana, experto en marketig deportivo. Y pone como ejemplo, que hace unas semanas el Real Madrid ofreció u$s 150 millones por Álvarez y no lo quisieron vender por ese precio en el Atlético Madrid.

Otro caso emblemático es el de Lionel Messi, que ya no es el futbolista más valioso del plantel en términos de mercado, pero sí sigue siendo el principal generador de valor comercial de la Selección. “Messi a lo largo de su carrera valió siempre cero. Nunca nadie lo compró y va a jugar libre donde quiera siempre. Si se le ocurre venir a jugar a Newell’s algún día, por ejemplo, no van a pagar lo que vale”, dijo.

Su presencia mantiene niveles de audiencia, interés de patrocinadores y consumo de productos oficiales que difícilmente podrían ser replicados por cualquier otra figura del fútbol argentino.

Así, el especialista señala que esos valores son “de referencia”, pero hablan del peso específico que tiene cada jugador en el mercado. Por eso, cuando Argentina enfrente a Austria, el partido no sólo enfrentará a dos selecciones con aspiraciones distintas, sino que también pondrá frente a frente a dos estructuras deportivas cuyo valor económico difiere en varios cientos de millones.