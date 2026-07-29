Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX , es conocido por sus polémicas opiniones al hablar de cambios globales y el futuro de la tecnología. Ahora, el famoso empresario vuelve a captar la atención con una de sus proyecciones más extremas.

Para el año 2036, el magnate asegura que el dinero podría dejar de ser relevante. Se trata de una visión radical que cambia por completo el futuro de la economía global y el rol de la inteligencia artificial.

El debate sobre el impacto de la IA y los robots en la economía ya no es exclusivo de expertos. Musk plantea que, en apenas una década, el avance tecnológico será tal que la escasez dejará de ser un problema.

Si su predicción se cumple, representará un desafío directo a los cimientos del sistema financiero que conocemos hasta el momento. En otras palabras, la sociedad actual tendrá que repensar para qué sirve el dinero hoy .

La hipótesis de Musk: por qué el dinero dejaría de ser relevante

En una reciente entrevista, Musk expuso su argumento central sobre la producción masiva de bienes. Según el magnate, si los robots pueden producir más servicios de los que cualquier persona consume, el dinero pierde su función. “ El futuro va a ser muy diferente del pasado ”, señaló.

Musk imagina un mundo donde trabajar será opcional y las máquinas cubrirán todas las necesidades básicas del ser humano. Bajo este modelo, el acceso a bienes y servicios será prácticamente ilimitado para toda la población. “Habrá un ingreso alto universal. El trabajo será como cultivar una huerta: no necesitas hacerlo, pero quizás quieras hacerlo”, pronosticó.

Archivo El Cronista

Esta visión no es solo optimismo tecnológico y abundancia garantizada. El empresario también reconoció los riesgos existenciales que conlleva que la IA supere la inteligencia humana combinada. Advirtió que es necesario establecer sistemas de vigilancia y control estrictos entre las empresas líderes que desarrollan estas tecnologías actualmente.

Para Musk, el ritmo de cambio será tan vertiginoso que la transición laboral podría volverse sumamente accidentada. En ese sentido, advirtió que la humanidad debe prepararse para un mundo donde el control humano sobre la tecnología no sea una garantía.

“La inteligencia artificial podrá hacer cualquier trabajo mejor que cualquier persona”, aseguró de forma contundente el empresario. Según su visión, cualquier tarea que hoy realice una persona frente a una computadora o teléfono será automatizada pronto.

¿Qué pasará con el dinero y las empresas?

Ante la duda sobre cómo sobrevivirían las empresas sin ventas tradicionales, Musk cuestionó la utilidad del dinero. Explicó que, si la producción automatizada supera el consumo humano, el dinero perdería su función y la economía se centraría en la distribución de la abundancia más que en la lucha por la escasez.

En este escenario, el dinero perdería su función histórica como herramienta de intercambio y reserva de valor: “El dinero no importará en 2036″. Musk explicó que, si los robots producen todo lo necesario, la necesidad de acumular capital desaparece.

Para gestionar esta nueva economía, Musk sugiere que el Tesoro Nacional entregue cheques directamente a los ciudadanos. Esto eliminaría la preocupación por la inflación, ya que la producción crecería lo suficiente para mantener los precios estables.

De esta forma, el diagnóstico de Musk sobre la era de la abundancia es difícil de ignorar. El impulso de la inteligencia artificial promete así desafiar las bases mismas del sistema capitalista y la organización social.