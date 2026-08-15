Cada cuánto hay que limpiar la airfryer para evitar malos olores.

La airfryer se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina. Su facilidad de uso y la posibilidad de preparar alimentos con poco aceite hicieron que se volviera un elemento habitual en muchos hogares. Sin embargo, hay una parte que suele quedar fuera de la limpieza cotidiana: la resistencia.

La cuenta de Instagram @homes.styles compartió un truco para realizar una limpieza profunda del electrodoméstico y puso el foco justamente en esta zona, donde pueden quedar restos de grasa y comida después de varios usos.

La parte de la airfryer que casi nadie limpia

Aunque la cubeta suele lavarse después de cada uso, la resistencia ubicada en la parte superior del aparato puede pasar desapercibida.

Con el tiempo, las partículas de grasa pueden adherirse a esta zona. Cuando el electrodoméstico vuelve a calentarse, esos residuos pueden generar humo y olores desagradables, además de favorecer la aparición de restos quemados.

Por eso, mantener limpia la resistencia es una parte importante de la limpieza general de la airfryer.

La parte de la airfryer que casi nadie limpia.

Cómo limpiar la resistencia de la airfryer

El procedimiento es sencillo, pero requiere tomar algunas precauciones. El primer paso es desenchufar el aparato y esperar a que esté completamente frío.

Una vez que no haya riesgo de quemaduras, se puede girar la airfryer con cuidado para acceder a la parte donde se encuentra la resistencia.

Según el método compartido por @homes.styles, se puede utilizar un paño húmedo para retirar cuidadosamente la grasa y la suciedad acumulada.

Después de la limpieza, se recomienda pasar papel absorbente para retirar la humedad y dejar la superficie seca antes de volver a utilizar el aparato.

Cómo limpiar la resistencia de la airfryer. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El truco para aflojar la grasa de la cubeta

Además de limpiar la resistencia, @homes.styles propone un método para facilitar la limpieza de la cubeta.

Para hacerlo, utiliza una mezcla de bicarbonato de sodio, jabón para platos y un litro de agua hirviendo. La preparación se coloca en un recipiente apto para la airfryer y el aparato se enciende a 200 °C durante tres minutos.

El calor ayuda a aflojar la grasa acumulada y facilita la limpieza posterior. Una vez terminado el proceso, se retira el recipiente, se lava la cubeta con jabón para platos y se pasa una bayeta o paño húmedo para eliminar los restos.

Cada cuánto conviene hacer una limpieza profunda

La frecuencia depende del uso y del tipo de alimentos que se preparen. Si la airfryer se utiliza habitualmente para cocinar alimentos grasos, puede ser necesario prestar más atención a la acumulación de residuos.

Desde @homes.styles recomiendan realizar este tipo de limpieza profunda aproximadamente cada 15 días, además de limpiar la cubeta después de utilizarla.

De esta manera, se evita que la grasa permanezca durante demasiado tiempo en las distintas partes del electrodoméstico y se mantiene la airfryer en mejores condiciones.

Importante: antes de limpiar la resistencia, el aparato debe estar desenchufado y completamente frío. También es recomendable revisar las indicaciones del fabricante, ya que los métodos de limpieza pueden variar según el modelo.