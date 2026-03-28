El uso de moldes incorrectos en la airfryer puede provocar daños graves en el equipo y afectar su funcionamiento. Especialistas en cocina y fabricantes advierten que ciertos materiales no están diseñados para soportar las altas temperaturas ni la circulación de aire caliente que caracteriza a estos electrodomésticos. El problema no solo reduce la vida útil del aparato, sino que también puede generar riesgos como fallas eléctricas o quemaduras dentro del propio sistema de la airfryer, por lo que es importante conocer cuáles son los más aptos. Existen materiales que no deben colocarse dentro de una airfryer bajo ninguna circunstancia, ya que pueden deformarse, quemarse o liberar sustancias tóxicas durante la cocción, además de poner en riesgo el correcto funcionamiento del electrodoméstico. Entre los más peligrosos se encuentran: Estos materiales no solo se deterioran rápidamente, sino que pueden obstruir la circulación de aire, clave para el funcionamiento de las freidoras de aire. La airfryer funciona mediante aire caliente que circula a gran velocidad, lo que requiere recipientes resistentes y estables que puedan tolerar el calor. Cuando se utilizan materiales inadecuados, estos pueden moverse, quemarse o bloquear el flujo de aire. Asimismo, si no son moldes o recipientes aptos para altas temperaturas, pueden derretirse o prenderse fuego, lo que se traduce a una ruptura en el sistema interno de la freidora de aire. Por su parte, esto genera una cocción irregular y obliga al equipo a trabajar de más, lo que puede dañar componentes internos como la resistencia o el ventilador. Además, algunos materiales liberan residuos o partículas que se adhieren a las superficies internas, afectando el rendimiento y la higiene del aparato. Para evitar problemas, los expertos recomiendan utilizar únicamente recipientes diseñados para altas temperaturas y compatibles con hornos o freidoras de aire. Las opciones seguras incluyen: En tanto, estos materiales son aptos para temperaturas elevadas y permiten una correcta circulación del aire, garantizando una cocción uniforme sin dañar el electrodoméstico ni correr riesgos.