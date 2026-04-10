Los brownies son un postre amado por muchos, pero lograr la textura perfecta puede ser un desafío. Con la llegada de la freidora de aire, muchos se preguntan cómo hacer brownies en airfryer sin que se peguen ni se sequen. La clave para obtener resultados óptimos radica en algunos trucos sencillos que garantizan un postre delicioso y húmedo. Uno de los secretos más importantes para conseguir brownies perfectos es el uso de un molde adecuado. Los moldes de silicona son ideales para esta tarea, ya que evitan que la mezcla se adhiera y permiten una fácil extracción. La marca Hudson ofrece moldes de silicona diseñados específicamente para airfryer, lo que facilita aún más el proceso de horneado. Al preparar la mezcla de brownies, es fundamental seguir la receta al pie de la letra. Utilizar ingredientes frescos y de calidad marca la diferencia en el sabor. Además, es recomendable no sobrebatir la mezcla, ya que esto puede afectar la textura final del brownie. Un batido suave asegura que los brownies queden esponjosos y húmedos. Una vez que la mezcla esté lista, vierte la masa en el molde de silicona. Este tipo de molde permite que el calor circule de manera uniforme, lo que resulta en una cocción perfecta. Asegúrate de no llenar el molde hasta el borde, ya que la mezcla puede expandirse durante la cocción. Coloca el molde en la freidora de aire y ajusta la temperatura y el tiempo según las recomendaciones de la receta. Es importante no abrir la freidora durante el proceso de cocción, ya que esto puede afectar la temperatura interna y el resultado final. La paciencia es clave para obtener brownies deliciosos. Una vez que el tiempo de cocción haya terminado, retira el molde de silicona con cuidado. Gracias a su diseño, los brownies se despegarán fácilmente, lo que evita el frustrante problema de que se queden pegados. Deja enfriar un poco antes de cortarlos para que mantengan su forma. Los amantes de la repostería que buscan adaptar sus recetas a la airfryer encontrarán en los moldes de silicona de Hudson una herramienta invaluable. Con estos moldes, hacer brownies en airfryer se convierte en una experiencia sencilla y placentera, garantizando resultados húmedos y perfectos en cada intento. Optimizá tu experiencia en la cocina con el Pack x2 Bandejas de Silicona, ideales para usar en freidoras de aire. Estas bandejas son reutilizables y ecológicas, eliminando la necesidad de descartables. Su material antiadherente facilita la limpieza, permitiendo que disfrutes de tus recetas sin complicaciones. Con un diseño flexible y una altura óptima de 6 cm, las bandejas se adaptan a diferentes modelos de freidoras de aire, maximizando el espacio y evitando derrames. Elegí calidad y practicidad con las bandejas de silicona Hudson y transformá tu cocina en un espacio más eficiente y sustentable.