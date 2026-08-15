Antes de planificar un viaje internacional desde Argentina, es fundamental revisar la vigencia del pasaporte, ya que cada país establece sus propias condiciones de entrada para ciudadanos extranjeros.

España, Itala y Portugal son tres de los destinos más elegidos, y cada uno tiene reglas distintas al respecto.

Qué exige cada país en materia de pasaporte

En España, el pasaporte de viaje debe ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada, según información oficial del Ministerio del Interior.

Este requisito aplica a los ciudadanos de terceros países que deseen ingresar al territorio español.

En Italia, la normativa oficial indica que los ciudadanos que no pertenecen a la UE pueden entrar al país con un pasaporte válido durante al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen

En el caso de Portugal, el Ministerio de Relaciones Exteriores establece que se debe tener un pasaporte con validez que supere en 3 meses la duración de la estadía prevista.

Para los ciudadanos argentinos, estos países no solicitan una visa adicional, pero es importante que se cumplan con todos los requisitos migratorios al viajar.

Por qué es importante revisar la vigencia antes de viajar

Estos requisitos no son un trámite menor: si el pasaporte no cumple con el margen de vigencia exigido por el país de destino, las aerolíneas pueden negar el embarque y las autoridades migratorias pueden rechazar la entrada, incluso si el documento técnicamente no está vencido .

Por tal motivo, antes de confirmar cualquier viaje, se recomienda verificar la fecha de vencimiento del pasaporte, la fecha de expedición y los requisitos específicos del país de destino, ya que estas condiciones pueden variar según la nacionalidad del viajero.