Recalentar empanadas sin horno o airfryer puede parecer todo un desafío. Sin embargo, solo se necesita una sartén para volver a darle esa textura crocante a la masa, un factor clave para disfrutarlas como si estuvieran recién cocidas. Si bien se puede utilizar el microondas, el electrodoméstico no consigue un relleno jugoso por dentro. Una de las principales ventajas de usar la sartén es que distribuye de forma pareja el calor a diferencia de otros electrodomésticos. Por ejemplo, el problema del microondas es que calienta de forma desigual y deja la masa blanca. La sartén logra que el exterior vuelva a estar firme. Otro punto clave es que este método evita que las empanadas se resequen. Al usar fuego bajo, se logra conservar la humedad del relleno. Es especialmente útil cuando se calientan preparaciones de carne, pollo o jamón y queso. En pocos minutos se pueden tener las empanadas listas con un sabor y textura similares a cuando están recién salidas del horno, lo que la convierte en la técnica favorita para el día a día. Para poder calentar las empanadas, se debe colocar una sartén en la hornalla a fuego medio o bajo. Se aconseja en este punto agregar dos gotas de aceite y esparcir con un papel para que cubran toda la superficie. Esto evitará que se peguen y mejorarán la textura de la base. Es sumamente importante no usar fuego alto, ya que quemarán la masa sin calentar bien el interior. Luego, colocar las empanadas y tapar la sartén. Pasados unos minutos, se debe agregar una cucharada de agua para que se genere vapor y ayude a calentar el interior sin perder jugosidad. Pasados 3 o 4 minutos, darlas vuelta para que se calienten en su totalidad. Esperar unos minutos más y listo, estarán para comer.