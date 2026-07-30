Abren un túnel clave que conectará la Ciudad con el resto del país tras un año de obras. Foto: ChatGPT

El Ayuntamiento de Madrid confirmó que el nuevo túnel de la A-5, una de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en la capital, avanza según el calendario previsto y se encuentra en la recta final de su construcción. La actuación permitirá mejorar la conexión entre la A-5 y la M-30, agilizando uno de los principales accesos a la ciudad.

Según explicó el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la excavación del túnel ya está prácticamente finalizada y actualmente los trabajos se centran en la instalación de los sistemas de seguridad, iluminación, ventilación, señalización y equipamientos necesarios para su puesta en funcionamiento.

La previsión municipal es que la infraestructura entre en servicio entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026, siempre que las obras continúen desarrollándose conforme al cronograma establecido.

Abren un túnel clave que conectará la Ciudad con el resto del país tras un año de obras. Foto: Ayuntamiento de Madrid

Progreso de las obras del nuevo túnel en Madrid

El nuevo túnel forma parte del proyecto de soterramiento de la A-5 y del futuro Paseo Verde del Suroeste, una actuación que transformará uno de los principales corredores de entrada a Madrid. La infraestructura conectará la A-5 con la M-30 bajo la avenida de Portugal, mejorando la circulación y recuperando espacio para peatones y zonas verdes.

Las obras comenzaron en julio de 2025 con distintos cortes de tráfico necesarios para ejecutar la losa inferior del túnel, las canalizaciones de servicios y las conexiones con la infraestructura ya existente de la M-30. A lo largo del proyecto se han realizado varias modificaciones provisionales de la circulación para facilitar el avance de los trabajos.

Como parte de las últimas novedades, el Ayuntamiento eliminó recientemente el baipás provisional instalado en la zona de Batán y recuperó el trazado recto de la A-5 en superficie, un paso que marca el avance hacia la fase final de la obra antes de la apertura definitiva del túnel.

Abren un túnel clave que conectará la Ciudad con el resto del país tras un año de obras. Foto: Ayuntamiento de Madrid

Desvíos de tráfico durante las obras

Mientras continúan los trabajos, permanecen vigentes algunos desvíos temporales para minimizar las afecciones a la circulación. Los vehículos que acceden a Madrid pueden ser redirigidos por el Paseo de Extremadura hacia los túneles de la avenida del Manzanares o, alternativamente, por la avenida de Valladolid hasta el Puente de los Franceses, dependiendo de la fase de ejecución.

Durante todo el proceso se mantiene operativa la salida desde los túneles de la M-30 hacia la A-5 en dirección a Badajoz. El Ayuntamiento también ha señalado que trabaja para reducir al máximo las molestias ocasionadas por las obras, después de que en meses anteriores se registraran incidencias puntuales, como la rotura accidental de una canalización de fibra óptica que afectó temporalmente al servicio de internet en algunos barrios.

Los beneficios del nuevo túnel para quienes conduzcan por Madrid

Cuando entre en funcionamiento, el nuevo túnel supondrá una profunda transformación para la movilidad del suroeste de Madrid. La A-5 soportaba antes del inicio de las obras un tráfico cercano a los 80.000 vehículos diarios, por lo que el soterramiento permitirá trasladar la mayor parte de esa circulación al subsuelo.

Según las estimaciones del Ayuntamiento, el proyecto reducirá hasta un 90% el tráfico en superficie, con la consiguiente disminución del ruido y de las emisiones contaminantes en la zona. Además, liberará espacio para la creación del Paseo Verde del Suroeste, un bulevar peatonal de 3,2 kilómetros que unirá la avenida de Portugal con la avenida del Padre Piquer.

La actuación también mejorará la integración urbana de barrios como Lucero, Aluche y Las Águilas, eliminando la barrera que durante décadas supuso la A-5 respecto a Campamento y la Casa de Campo, al tiempo que incorporará nuevas zonas verdes, espacios peatonales y áreas destinadas al uso ciudadano.