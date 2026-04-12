La Unión Europea endureció los controles en sus fronteras exteriores y puso en marcha un nuevo requisito para quienes viajan desde fuera del bloque. Se trata del Sistema de Entradas y Salidas (EES), un sistema automatizado que reemplaza el tradicional sellado del pasaporte por un registro biométrico completo. A partir de su aplicación, cada ingreso y egreso quedará registrado de manera digital, con el objetivo de reforzar la seguridad y controlar con mayor precisión el tiempo de permanencia de los visitantes. El pasado 10 de abril, la Unión Europea inauguró el Sistema de Entradas y Salidas (EES). Este sistema automatizado recopila datos de cada viajero que ingresa para una estancia de corta duración, es decir, hasta 90 días dentro de un período de 180 días. Durante el control fronterizo, el viajero deberá escanear su pasaporte y proporcionar datos biométricos, que incluyen una fotografía facial y huellas dactilares. Esta información sustituye de manera definitiva el sellado manual del documento y queda almacenada en una base de datos común para todos los países europeos que utilizan el sistema. El registro se realiza tanto al ingresar como al salir del territorio europeo, lo que permite a las autoridades conocer con exactitud cuánto tiempo permanece cada persona en el espacio Schengen. El EES alcanza a todos los nacionales de países que no forman parte de la Unión Europea, ni tampoco de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. Esto incluye tanto a quienes necesitan visado de corta duración como a quienes pueden ingresar sin visa, como ocurre con varios países de América Latina. El requisito aplica únicamente para viajes de turismo, negocios u otros motivos de corta duración. En cambio, las personas que cuenten con residencia legal en un país de la Unión Europea y presenten su permiso correspondiente quedan excluidas de este registro biométrico. Cabe aclarar que, aunque forman parte de la UE, Irlanda y Chipre mantienen el sellado manual del pasaporte, ya que no utilizan el EES en sus fronteras. Desde la perspectiva de la Unión Europea, estos son los beneficios del nuevo sistema: