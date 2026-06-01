Junio llega con una de las novedades más importantes para millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): la oficialización del calendario de pagos con las fechas en que se acreditarán las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.

La expectativa no solo está puesta en la fecha de cobro. Este mes también incluye el pago del medio aguinaldo y un aumento por movilidad del 2,58%, dos factores que impactarán directamente en los ingresos de jubilados y pensionados.

Como ocurre cada mes, el cronograma se organiza según la terminación del DNI. Sin embargo, hay un grupo que recibirá el depósito antes que el resto, algo que genera especial interés entre quienes esperan el dinero para afrontar gastos de mitad de año.

Como ocurre cada mes, el cronograma se organiza según la terminación del DNI. Fuente: Shutterstock / Canva

Calendario de pagos de ANSES para jubilados con haber mínimo en junio

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo serán los primeros en cobrar durante junio.

Además del haber mensual, en estas fechas también se acreditará el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

Fechas de cobro para jubilaciones mínimas:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Los depósitos se realizarán de manera escalonada para evitar demoras y garantizar una mejor organización de los pagos.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobran en junio

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tendrán sus depósitos durante la última semana de junio.

En todos los casos, los pagos incluirán tanto el aumento por movilidad del 2,58% como el aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

Fechas confirmadas para jubilaciones superiores al haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por jornada para este segmento de beneficiarios.

Por ese motivo, el esquema de pagos se completa en menos días que el correspondiente a las jubilaciones mínimas.

AUH, PNC, AUE y otras prestaciones de ANSES: todas las fechas de cobro de junio

El calendario oficial también incluye a quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Estas prestaciones mantienen un esquema similar al utilizado para las jubilaciones mínimas.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 8 de junio.

DNI 2 y 3: 9 de junio.

DNI 4 y 5: 10 de junio.

DNI 6 y 7: 11 de junio.

DNI 8 y 9: 12 de junio.

AUH y AUE

DNI 0: 8 de junio.

DNI 1: 9 de junio.

DNI 2: 10 de junio.

DNI 3: 11 de junio.

DNI 4: 12 de junio.

DNI 5: 16 de junio.

DNI 6: 17 de junio.

DNI 7: 18 de junio.

DNI 8: 19 de junio.

DNI 9: 22 de junio.

ANSES recordó que las fechas pueden consultarse a través de sus canales oficiales.

El calendario de junio también contempla la Prestación por Desempleo y las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, además de las Asignaciones Familiares para titulares de PNC, cuyos pagos se extenderán hasta el 14 de julio.