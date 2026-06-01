El Banco de Previsión Social (BPS) y la Intendencia de Montevideo acordaron la creación de un programa de turismo social abierto a todos los jubilados y pensionista.

Este plan -que alcanza a todos los jubilados y pensionistas con cupos para aquellos pasivos beneficiarios de viviendas del BPS y de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu)- permite acceder a un amplio menú de visitas guiadas por la capital del país.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que se prevé formar grupos integrados por 40 personas, quienes podrán participar de 11 recorridos a pie, de entre 1 y 2 kilómetros, por diferentes zonas de Montevideo, organizados hasta el mes de diciembre.

Pardo señaló que este convenio “democratiza el acceso a visitas guiadas”, y permitirá a los beneficiarios el acercamiento al patrimonio de la capital uruguaya.

Las inscripciones a los recorridos podrán realizarse

✔ Por correo electrónico turismosocial@bps.gub.uy

✔ Por teléfono 2400 9196

✔ En forma presencial en la avenida 18 de Julio 1720

Además, servirá para la promoción de la actividad física y una mayor socialización entre la población beneficiada. “Esto ayuda no solo a redescubrir la ciudad, sino también a los vínculos y la salud mental”, explicó.

Este acuerdo fue suscrito por Pardo y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien subrayó que el turismo debe ser un derecho para que todos los uruguayos accedan al descanso, la cultura, la ciudad, el campo y la playa.