La Social Security Administration (SSA) es la entidad encargada de gestionar los beneficios del seguro social, por lo que tiene bajo su manto al sistema previsional americano

La Social Security Administration (SSA) es la entidad encargada de gestionar los beneficios del seguro social, por lo que tiene bajo su manto al sistema previsional americano.

En Estados Unidos, para poder jubilarse hay una regla clave que si no se cumple puede retrasar tus planes más de un año. Se trata de la exigencia conocida como “Carencia Específica” contemplada en el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social.

En este país, para poder jubilarse hay una regla clave que si no se cumple puede retrasar tus planes más de un año. Wikimedia Commons | Shutterstock

El Gobierno rechazará la jubilación a todos los que no cumplan este requisito obligatorio: ¿Cuáles son los requisitos para jubilarse en Estados Unidos?

Para poder jubilarte en Estados Unidos, la SSA requiere lo siguiente:

Acumular 40 créditos , para lo que se necesita mínimo 10 años de trabajo pagando impuestos al seguro social

Edad mínima de 62 recibiendo beneficios reducidos y plena de 67 años recibiendo el 100%

Ciudadanía o residencia legal en los Estados Unidos

Las normas que establecen los requisitos de la jubilación estadounidense están incluidas en la Ley General de la Seguridad Social, en la que también se puede encontrar una condición clave y a menudo pasada por alto por varios solicitantes.

El requisito obligatorio que puede retrasar tu jubilación: información importante que TODOS deben saber

Según el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social, en la exigencia conocida como “specific qualifying period” se establece que se necesita acumular al menos dos años cotizados en los últimos 15 meses previos a jubilarte.

Esto quiere decir: no importa si trabajaste y aportaste durante 15 o más años, si no cumplís esta regla pueden rechazar tu solicitud hasta que cumplan todas las normas.

Aunque existen ciertas excepciones, es recomendable revisar tu historial laboral y planificar tu tiempo activo de trabajo para no llevarte sorpresas cuando llegue el momento del tan esperado retiro.