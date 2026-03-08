El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene un esquema de cobertura destinado a afiliados que atraviesan tratamientos vinculados a ostomías. El beneficio contempla la provisión sin costo de bolsas e insumos específicos para personas con colostomía, ileostomía o urostomía, además de asistencia médica y seguimiento para garantizar el correcto cuidado del estoma. La prestación forma parte de los programas de acompañamiento sanitario que la obra social ofrece a jubilados y pensionados, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes necesitan este tipo de dispositivos en su vida cotidiana. Una ostomía es una cirugía que genera una abertura en el abdomen, conocida como estoma, para permitir la eliminación de desechos del organismo cuando el sistema digestivo o urinario no puede hacerlo por vías naturales. Dependiendo del órgano comprometido, existen distintos tipos de procedimientos: Estos procedimientos pueden ser temporales o permanentes, según la condición médica que haya motivado la intervención. Las personas con estoma deben prestar atención a ciertos síntomas que pueden indicar complicaciones. Entre los principales signos de alerta se encuentran: Ante cualquiera de estas situaciones, se recomienda realizar una consulta médica para evaluar el estado del tratamiento. Los dispositivos para ostomía están diseñados para brindar seguridad, higiene y comodidad durante su uso. La obra social entrega los modelos adecuados según la indicación médica y las necesidades de cada paciente. Según el sistema Según su uso Según la forma del estoma La frecuencia depende del tipo de dispositivo utilizado: Durante el procedimiento se aconseja limpiar el área con agua tibia y jabón neutro, evitando productos irritantes. Los afiliados pueden recibir los dispositivos directamente en su domicilio a través de envíos coordinados por Correo Argentino. Antes de la entrega, el beneficiario recibe un mensaje de texto con la fecha estimada del envío. En caso de que no haya nadie en el domicilio al momento de la entrega, el paquete queda disponible durante diez días hábiles en la sucursal correspondiente. Desde PAMI recomiendan mantener actualizados los datos de contacto, especialmente dirección y teléfono celular, para evitar demoras en la distribución. Si los productos no llegan o no corresponden al tratamiento indicado, el afiliado puede realizar el reclamo en su agencia más cercana. Además, cuando finaliza el tratamiento, se solicita informar a la obra social para suspender la provisión y permitir que los insumos sean asignados a otros beneficiarios que los necesiten.