El cáncer de colon es una proliferación anormal de células que se inicia en una parte del intestino grueso, el colon, un órgano esencial para descomponer alimentos y permitir la absorción de nutrientes. Por ello, la detección temprana resulta fundamental, ya que identificar la enfermedad en sus primeras etapas permite iniciar tratamientos más efectivos y reducir complicaciones. Según la American Cancer Society, existe un primer síntoma silencioso que suele pasar desapercibido, pero que puede ser decisivo para alertar sobre este tipo de cáncer. Uno de los primeros signos silenciosos del cáncer de colon es la anemia por deficiencia de hierro, un síntoma que muchas veces aparece antes de cualquier dolor o cambio intestinal. La American Cancer Society explica que el cáncer colorrectal puede sangrar dentro del tubo digestivo, y aunque en algunos casos la sangre es visible en las heces, en muchos otros no se percibe a simple vista. Esa pérdida interna sostenida puede provocar un descenso progresivo del número de glóbulos rojos. De hecho, el organismo advierte que “a veces el primer signo de cáncer colorrectal es un análisis de sangre que muestra un bajo recuento de glóbulos rojos”. Este tipo de anemia puede venir acompañada de fatiga persistente, debilidad, palidez, mareos y dificultad para respirar. Existen otros indicios que también pueden presentarse en etapas tempranas o intermedias y que la American Cancer Society destaca como señales de alerta: Si bien estos síntomas pueden deberse a otras causas más comunes, como infecciones, hemorroides o síndrome de intestino irritable, la entidad médica subraya que cualquier señal persistente debe ser evaluada por un profesional. La detección precoz es una de las estrategias más efectivas para combatir este tipo de cáncer. La American Cancer Society explica que las pruebas periódicas, como la colonoscopia, permiten: Un dato clave es que un pólipo puede tardar entre 10 y 15 años en convertirse en cáncer, lo que ofrece una ventana importante para prevenirlo. La recomendación general es comenzar los estudios a los 45 años en personas con riesgo promedio, y antes en quienes tengan antecedentes familiares o factores de riesgo. Tras el diagnóstico, los especialistas analizan la etapa y características del tumor para definir el mejor enfoque terapéutico. Según la American Cancer Society, los tratamientos se dividen en dos categorías: Actúan directamente sobre el tumor: Circulan por el torrente sanguíneo para atacar células cancerosas en todo el cuerpo: Dependiendo del caso, se combinan varios métodos para mejorar los resultados.