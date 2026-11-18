Se convirtieron en la primera familia donde 5 generaciones cumplen el mismo día.

Una familia americana obtuvo el Record Guinness al convertirse en la primera en el mundo con cinco generaciones que comparten cumpleaños.

El 14 de septiembre una vez más se tornó una fecha especial para las familias Bell y Harlow con el nacimiento de Arthur Bell, quien comparte cumpleaños con su tatarabuelo, bisabuela, abuelo y su madre.

Record mundial: tatarabuelo, bisabuela, abuelo, madre e hijo nacieron el mismo día

De acuerdo con la información compartida por el Guinness World Records, quien inició la línea fue Wilber Harlow el 14 de septiembre de 1907.

La segunda en compartir cumpleaños fue Addie Harlow, su hija, que nació el 14 de septiembre de 1949. Luego, en 1972 y también el 14 de septiembre, nació su hijo Donald Harlow.

Años más tarde, nuevamente el 14 de septiembre, pero de 1997, Donald tuvo a Emma, quien dio a luz a Arthur en su cumpleaños el año pasado.

“Siempre supimos que teníamos un récord con cuatro generaciones, simplemente nunca nos presentamos porque teníamos esa ambición de tener la quinta el 14 de septiembre”, dijo Emma al GWR.

Son la primera familia en compartir cumpleaños por 5 generaciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otras coincidencias especiales de esta familia

El día de cumpleaños no es la única coincidencia sorprendente que tienen como familia, sino que a lo largo de las generaciones y con el paso de los años, los nacimientos varón-mujer-varón-mujer se mantuvieron.

“Parecía una coincidencia increíble, y más aún porque se mantenía la tradición de alternar entre varones y mujeres: varón, mujer, varón, mujer y varón”, indicó Emma.

Además, la familia resaltó que el tatarabuelo de Arthur y su mujer, así como la mamá de Arthur y su marido comparten otra curiosidad: los padres del niño se conocieron en el mismo lugar donde se casó quien inició la línea de cumpleaños: en Maryville, Missouri.

Sus coincidencias no se limitan entonces únicamente a fechas, sino que existen puntos de encuentro que se remontan al principio de la historia.