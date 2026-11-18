El megaproyecto contempla una inversión de miles de millones de dólares, una planta desalinizadora y un sistema de transporte de agua de cientos de kilómetros para enfrentar la escasez hídrica del país.

Jordania puso en marcha oficialmente un megaproyecto para enfrentar la escasez de agua potable con una infraestructura que permitirá captar agua del golfo de Áqaba, en el mar Rojo, desalinizarla y transportarla hasta Ammán y otras zonas del país. La iniciativa contempla una inversión de US6,600 millones y prevé comenzar a suministrar agua a finales de 2030.

La obra, denominada Proyecto Nacional de Transporte de Agua, tendrá capacidad para producir 300 millones de metros cúbicos de agua potable por año.

El sistema incluirá una planta desalinizadora, una extensa tubería subterránea y una instalación de energía solar para abastecer parte de sus operaciones.

Jordania busca combatir la escasez de agua con una obra que conectará el mar Rojo con su capital

Jordania enfrenta una importante escasez de recursos hídricos y necesita ampliar sus fuentes de abastecimiento para responder a la demanda de la población. En ese contexto, el Gobierno impulsa el Proyecto Nacional de Transporte de Agua, que aprovechará el agua del golfo de Áqaba para producir agua potable mediante un proceso de desalinización.

Según los datos oficiales, la planta tendrá capacidad para producir 300 millones de metros cúbicos de agua potable por año, destinando 250 millones de agua a Ammán, la capital, y los 50 millones restantes abastecerán a Áqaba. En este sentido, el Gobierno estima que el proyecto permitirá cubrir alrededor del 40% de las necesidades de agua potable de Jordania.

La obra combinará tecnología de desalinización, tuberías subterráneas y energía solar para garantizar el abastecimiento de agua en uno de los países con mayor escasez hídrica del mundo. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Una tubería subterránea transportará el agua desde la costa hasta ciudades situadas a cientos de kilómetros

El sistema comenzará con la capacitación de agua del golfo de Áqaba y su posterior tratamiento de una planta desalinizadora. Una vez convertida en agua potable, será trasladada mediante una red de conducción subterránea hacia los puntos de distribución. El anuncio oficial del lanzamiento del proyecto, realizado el 18 de noviembre de 2026, informó que la tubería tendrá aproximadamente 417 kilómetros de extensión.

La infraestructura deberá superar un importante desafío geográfico ya que bombear el agua desde la costa hasta zonas ubicadas a una altura de hasta 1,100 metros sobre el nivel del mar. Para abastecer parte de la energía que necesitará el sistema, el proyecto también contempla una planta solar de aproximadamente 300 megavatios.

La obra recibió su lanzamiento oficial y prevén que el suministro comience a finales de 2030

El proyecto será desarrollado por el consorcio integrado por la compañía francesa Meridiam, como desarrolladora principal, y SUEZ, que participará como socio técnico y operador. La iniciativa cuenta con el respaldo de organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB). Su ejecución se realizará bajo un modelo de construcción, operación y transferencia, por el que la infraestructura pasará posteriormente a manos del Estado jordano.

El lanzamiento oficial se realizó el 18 de noviembre de 2026 en Áqaba, con la participación Faisal bin Al Hussain. En esa oportunidad, las autoridades informaron que la inversión total asciende a 4,680 millones de dinares jordanos, equivalentes a unos US$6,600 millones. Asimismo, el cronograma prevé que el suministro de agua comience hacia finales de 2030.