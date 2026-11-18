Arcor y la francesa Danone avanzaron con una nueva etapa de su alianza en el negocio lácteo argentino.

Las compañías aprobaron una reorganización societaria que permitirá concentrar el 100% de Mastellone Hermanos, la dueña de La Serenísima, en La Serenísima Unida (LSU), la sociedad creada para canalizar el joint venture que comparten en el país.

La decisión fue aprobada el 13 de noviembre en las asambleas extraordinarias de las firmas, según informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los accionistas dieron luz verde al compromiso previo de escisión-fusión, a la relación de canje y a la reducción de capital derivada de la operación.

El movimiento es el paso siguiente a la adquisición del paquete accionario que todavía estaba en manos de la familia Mastellone y del fondo inversor Dallpoint Investments.

El 24 de marzo, Arcor y Danone anunciaron un acuerdo para comprar conjuntamente el 51% restante de la láctea. Con la adquisicion, ambos grupos pasaron a controlar la totalidad de Mastellone.

La nueva reorganización busca concentrar esa participación en una única sociedad. Hasta ahora, Arcor tenía directamente el 18,6% de Mastellone y Bagley Argentina, el 81,4% restante .

Las dos compañías transferirán esas acciones a La Serenísima Unida, que pasará a reunir el 100% del capital de la fabricante de leches, quesos y dulce de leche.

El valor del paquete accionario transferido por ambas firmas asciende a $ 620.413,5 millones. De esta manera, el capital social de LSU pasará de $ 125.608,1 millones a $ 746.021,6 millones.

La reorganización no implica la disolución de Mastellone ni la transferencia de sus operaciones industriales. Tampoco supone que Arcor o Bagley dejen de funcionar como sociedades independientes. El documento establece que no se trasladarán pasivos a LSU: las deudas y obligaciones financieras permanecerán en las compañías que las contrajeron.

La nueva estructura se inscribe en la alianza que Arcor y Danone mantienen desde 2005 a través de Bagley Latinoamérica y que ampliaron este año al negocio lácteo. El joint venture reúne las operaciones de Mastellone, Danone Argentina y Logística La Serenísima bajo una misma conducción estratégica.

En el tercer trimestre del año, Mastellone, que venía registrando números en rojo, logró revertir pérdidas y cerrar con un resultado positivo.

Durante los primeros 9 meses del año, la compañía alcanzó una ganancia neta de $ 8133 millones, frente a las pérdidas de casi $ 38.000 millones que había anotado un año atrás.

Sin embargo, el resultado operativo continúa en terreno negativo: cerró con un rojo de $ 16.965 millones, una cifra que contrasta con la ganancia de $ casi 5000 millones en 2025.

La mejora del resultado final se explica, principalmente, por el desempeño financiero y los aportes de capital de sus accionistas que permitieron reducir el endeudamiento y aliviar el costo de los intereses.

Los números muestran una mejora respecto del arranque del año. En el primer trimestre, Mastellone había registrado una pérdida neta de $ 11.300 millones, que la propia empresa atribuyó a la estacionalidad del consumo y al arrastre de una menor rentabilidad desde fines de 2025.