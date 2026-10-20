La famosa empresa de subastas online Monasterio Tattersall lanzó una nueva oportunidad para adquirir vehículos a precios competitivos. El remate incluye desde automóviles sedán hasta camionetas utilitarias y flotas corporativas en excelente estado, entre los que se destacan modelos 2022 listos para salir a la calle y con documentación al día.
La gran ventaja de esta edición es que la participación es completamente gratuita y 100% online, lo que permite a compradores de todo el país ofertar desde la comodidad de su casa sin pagar ningún costo de inscripción previa.
¿Cómo es el remate de autos y camionetas gratuito de Monasterio Tattersal?
Las personas que buscan renovar su auto o sumar unidades a la flota de tu emprendimiento deben cumplir los requisitos para participar, las condiciones de la garantía y ya pueden conocer los principales modelos disponibles.
Para poder adquirir uno de los lotes, únicamente se requiere un registro en la plataforma oficial y el depósito de una garantía que es totalmente reembolsable en caso de no adjudicarse ningún vehículo.
Además, la participación en el remate es 100% gratuita y online, lo que permite a los interesados hacer sus ofertas desde cualquier punto del país sin pagar ningún costo de inscripción.
El remate se organiza bajo la modalidad de subasta multiempresa a través del portal oficial de activos de la firma.
- Fecha de realización: 28 y 29 de octubre de 2026.
- Hora de cierre: 13:00 hs.
- Plataforma: portal web oficial de Monasterio Tattersall Activos.
- Ubicación de los lotes: Capital Federal y provincia de Buenos Aires.
Los requisito y condiciones para participar
Para ingresar y ofertar en el remate es necesario seguir estos pasos previos:
- Registro online: crear una cuenta en la web oficial de Monasterio Tattersall antes de la fecha límite.
- Habilitación: solicitar la activación del crédito para ofertar contactando a la firma por mail, teléfono o WhatsApp.
- Paso de ofertas: las ofertas se realizan en pesos y la adjudicación queda sujeta a la aprobación de las empresas mandantes al finalizar el evento.
La garantía para participar
Es fundamental realizar un depósito o cheque en garantía (caución), para que te habiliten a ofertar en el sistema, la firma exige entregar un monto o cheque como garantía de compra. Luego se realiza una devolución:
- Si ofertás y ganás el auto: Ese importe depositado se descuenta directamente del precio final que tenés que pagar por el vehículo.
- Si no ganás ninguna subasta o no llegás a ofertar: Te devuelven el 100% del dinero depositado a tu misma cuenta bancaria al finalizar el evento.
¿Qué vehículos hay disponibles?
Entre los lotes subastados por empresas y firmas corporativas (como Saint Gobain Abrasivos S.A., entre otras) destacan:
- Pick-ups y camionetas de trabajo:
- 6 Toyota Hilux Doble Cabina SRV 2.8 TDI 6 AT: Modelos 2021 y 2022 (3 unidades en versión 4x4 y 3 unidades en versión 4x2).
- 1 Volkswagen Amarok: Modelo 2022.
- 1 Renault Duster Oroch Dynamique 1.6: Modelo 2020.
- SUV todo terreno:
- 5 Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI 6 AT: Unidades con capacidad para 7 asientos (modelos de gran versatilidad para uso familiar o corporativo).
- Automóviles y sedanes:
- 2 Toyota Corolla 2.0 XEI CVT: Modelo 2022.
- 1 Toyota Yaris XLS 1.5 CVT: Modelo 2021.
- 4 Renault Fluence Ph2 2.0: Modelo 2016 (2 en versión Luxe y 2 en versión Privilege CVT).
- Utilitarios y furgones:
- 1 Peugeot Partner Confort 1.6 HDI 92: Furgón de 5 plazas (modelo 2018).
- 1 Renault Kangoo II Zen 1.6 SCE: Modelo 2018.