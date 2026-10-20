La famosa empresa de subastas online Monasterio Tattersall lanzó una nueva oportunidad para adquirir vehículos a precios competitivos. El remate incluye desde automóviles sedán hasta camionetas utilitarias y flotas corporativas en excelente estado, entre los que se destacan modelos 2022 listos para salir a la calle y con documentación al día.

La gran ventaja de esta edición es que la participación es completamente gratuita y 100% online, lo que permite a compradores de todo el país ofertar desde la comodidad de su casa sin pagar ningún costo de inscripción previa.

¿Cómo es el remate de autos y camionetas gratuito de Monasterio Tattersal?

Las personas que buscan renovar su auto o sumar unidades a la flota de tu emprendimiento deben cumplir los requisitos para participar, las condiciones de la garantía y ya pueden conocer los principales modelos disponibles.

Para poder adquirir uno de los lotes, únicamente se requiere un registro en la plataforma oficial y el depósito de una garantía que es totalmente reembolsable en caso de no adjudicarse ningún vehículo.

Además, la participación en el remate es 100% gratuita y online, lo que permite a los interesados hacer sus ofertas desde cualquier punto del país sin pagar ningún costo de inscripción.

El remate se organiza bajo la modalidad de subasta multiempresa a través del portal oficial de activos de la firma.

Fecha de realización: 28 y 29 de octubre de 2026.

Hora de cierre: 13:00 hs.

Plataforma: portal web oficial de Monasterio Tattersall Activos.

Ubicación de los lotes: Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

Los autos que se subastan Monasterio Tattersal Oficial

Los requisito y condiciones para participar

Para ingresar y ofertar en el remate es necesario seguir estos pasos previos:

Registro online: crear una cuenta en la web oficial de Monasterio Tattersall antes de la fecha límite. Habilitación: solicitar la activación del crédito para ofertar contactando a la firma por mail, teléfono o WhatsApp. Paso de ofertas: las ofertas se realizan en pesos y la adjudicación queda sujeta a la aprobación de las empresas mandantes al finalizar el evento.

La garantía para participar

Es fundamental realizar un depósito o cheque en garantía (caución), para que te habiliten a ofertar en el sistema, la firma exige entregar un monto o cheque como garantía de compra. Luego se realiza una devolución:

Si ofertás y ganás el auto: Ese importe depositado se descuenta directamente del precio final que tenés que pagar por el vehículo.

Si no ganás ninguna subasta o no llegás a ofertar: Te devuelven el 100% del dinero depositado a tu misma cuenta bancaria al finalizar el evento.

¿Qué vehículos hay disponibles?

Entre los lotes subastados por empresas y firmas corporativas (como Saint Gobain Abrasivos S.A., entre otras) destacan: