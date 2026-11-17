El consejo experto es optar por paños de microfibra.

Limpiar el parabrisas del auto y lograr que no queden marcas es un objetivo común de muchas personas que utilizan su vehículo día a día y quieren disponer de la mejor visibilidad posible.

Si bien existen diversos productos destinados a este fin, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) comparte un truco fácil de aplicar en casa para el que se necesita vinagre, agua y detergente para lavar los platos.

Mezclar vinagre con agua y detergente: cómo usarlos para limpiar el parabrisas

El consejo experto es crear un limpiador casero utilizando las siguientes proporciones:

3 partes de agua

1 parte de vinagre blanco

Unas pocas gotas de detergente para platos

Esto puede traducirse a tres tazas de agua, una taza de vinagre y unas gotas de detergente . Con esta mezcla se indica humedecer una toalla de microfibra con la que se frotará el cristal.

Para secar y que no queden marcas, lo ideal es utilizar otra toalla también de microfibra libre de pelusa, grasa o aceite y optar por movimientos rectos de secado, dejando de lado los circulares.

De no contar con una segunda toalla de microfibra, la recomendación es utilizar bolas de papel periódico viejo para secar muy bien todo el producto esparcido.

Los expertos aconsejan optar por paños de microfibra dado que no desprenden pelusa. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo sacar malos olores del interior del auto: otro truco con vinagre

Por su parte, la extensión de la Universidad Estatal de Ciencia y Tecnología de Iowa, recomienda preparar una solución casera 50/50 de vinagre y agua para eliminar cualquier olor no deseado del interior del coche.

“No quedará olor residual a vinagre una vez secado. El agua con vinagre es bastante eficaz incluso contra el humo de cigarrillo”, se indica.

Además, esta misma solución puede utilizarse para limpiar ventanas del lado interior, cubiertas de luces y espejos, también utilizando siempre un paño libre de pelusas para mejores resultados.