La astronomía mundial quedó en alerta tras el registro de la explosión cósmica más prolongada jamás observada. Este estallido de rayos gamma que se extendió por casi siete horas.

El evento, catalogado como GRB 250702B, fue detectado a miles de millones de años luz y desafía todos los modelos existentes sobre cómo y por qué se producen estos fenómenos extremos.

Los estallidos de rayos gamma suelen durar apenas segundos o minutos, por lo que un evento de esta magnitud abrió una oportunidad única para estudiar los procesos físicos más violentos del universo. Su duración excepcional permitió reunir datos detallados que hoy plantean más preguntas que respuestas.

¿Qué es GRB 250702B y por qué sorprendió a la comunidad científica?

Según el estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, el estallido se originó en una galaxia masiva y cubierta de polvo, lo que impidió ver luz visible y obligó a los científicos a trabajar con emisiones infrarrojas y de alta energía.

El equipo internacional, liderado por astrónomos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, detectó que el fenómeno lanzó material que viajó a al menos el 99% de la velocidad de la luz, atravesando densas capas de polvo cósmico. Esta velocidad extrema y la duración inédita ubican al evento en una categoría nunca antes vista.

“Es el estallido de rayos gamma más largo registrado. No encaja en ninguno de nuestros modelos”, explicó Jonathan Carney, autor principal del estudio.

¿Qué hipótesis manejan los científicos sobre su origen?

Hasta ahora, ningún escenario explica por completo la naturaleza de GRB 250702B. Las teorías que se analizan incluyen:

El colapso de una estrella masiva.

La colisión de remanentes estelares exóticos.

La destrucción de una estrella por un agujero negro

Los investigadores combinaron información de telescopios como el Very Large Telescope (ESO) y el Telescopio Espacial Hubble, y descubrieron que la complejidad del entorno galáctico agrega aún más interrogantes al caso.

“Podría tener varias causas diferentes, pero aún no podemos determinar cuál es la correcta”, reconoció Carney.

¿Por qué este evento podría cambiar lo que sabemos del universo?

Los estallidos de rayos gamma son clave para comprender cómo se distribuyen elementos pesados en el cosmos y cómo evolucionan las estructuras galácticas.

En este caso, la persistencia del estallido permitió observar:

La energía liberada durante varias horas.

La interacción del chorro con el polvo galáctico.

La evolución del resplandor desde el momento inicial hasta su desvanecimiento.

Esto convierte a GRB 250702B en un nuevo punto de referencia para futuras investigaciones. “Cuando los astrónomos descubran eventos similares, se preguntarán si coinciden con las propiedades de este estallido o si representan algo distinto”, adelantó el equipo.

¿Qué implica este hallazgo para el futuro de la astrofísica?

GRB 250702B podría obligar a revisar teorías sobre:

Cómo mueren las estrellas más masivas.

Cómo se forman agujeros negros de origen estelar.

Cómo se propagan los elementos pesados que dan origen a planetas y vida.

También abre la puerta a nuevas categorías de eventos extremos aún no catalogados.