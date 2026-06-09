Se aproxima el día más largo del año: cuándo será y por qué marcará un nuevo inicio. (Fuente: Freepik).

Este mes traerá uno de los fenómenos astronómicos más importantes del calendario: el solsticio de junio, que marcará el día con más horas de luz del año en el hemisferio norte y dará comienzo al verano astronómico, según ha indicado el Instituto Geográfico Nacional de España.

Este evento ocurre cuando la Tierra alcanza una posición específica en su órbita alrededor del Sol, provocando que el astro alcance su máxima elevación sobre el horizonte al mediodía. Como consecuencia, se registra la jornada más larga del año y el inicio oficial de una nueva estación.

Cuándo será el solsticio de verano de 2026

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), el verano de 2026 en el hemisferio norte comenzará el 21 de junio a las 9:24 horas (hora oficial peninsular española). La estación se prolongará durante aproximadamente 93 días y 16 horas, finalizando el 23 de septiembre con la llegada del otoño.

Por su parte, el sitio web StarWalk Space ha detallado que en el hemisferio norte será el día más largo del año, mientras que en el hemisferio sur coincidirá con el solsticio de invierno y la jornada con menos horas de luz.

Se aproxima el día más largo del año: cuándo será y por qué marcará un nuevo inicio. (Fuente: Freepik).

Por qué se produce el solsticio y qué indica

Los solsticios tienen lugar debido a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23,5 grados respecto a su órbita alrededor del Sol. Este fenómeno ocurre cuando el Sol alcanza su posición más al norte o más al sur con respecto al ecuador celeste.

Según explica el IGN, el comienzo del verano se define por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el que el Sol presenta su máxima declinación norte. Ese día el Sol alcanza su mayor altura sobre el horizonte al mediodía y recorre el arco más largo en el cielo, generando la mayor cantidad de horas de luz del año.

Además, durante varios días la altura máxima del Sol parece variar muy poco, razón por la que este fenómeno recibe el nombre de solsticio, una palabra derivada del latín solstitium, que significa “Sol quieto”.

Se aproxima el día más largo del año: cuándo será y por qué marcará un nuevo inicio. (Foto: Freepik)

El día más largo del año y su importancia histórica

El solsticio de verano marca el período de 24 horas con más luz solar del año. Su duración varía según la ubicación geográfica: cuanto más cerca del ecuador se encuentre una región, menor será la diferencia entre la duración de los días; en latitudes más altas, el contraste es mucho mayor.

A lo largo de la historia, este fenómeno ha tenido una gran relevancia cultural y científica. Monumentos antiguos como Stonehenge fueron construidos con alineaciones relacionadas con los solsticios. También destacan las alineaciones solares observadas en las Pirámides de Giza y en el Templo del Sol.

Incluso el astrónomo griego Eratóstenes utilizó observaciones realizadas durante el solsticio de verano para calcular con notable precisión la circunferencia y el radio de la Tierra hace más de 2200 años.