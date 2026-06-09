El martes 9 de junio tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Se trata de la alineación planetaria entre Venus, Júpiter y Mercurio. Durará varios días y será visible en todo Estados Unidos.

La extrañeza de este espectáculo celestial es que Mercurio se una al desfile y que entren 3 planetas en la alineación. Cuándo, cómo y dónde ver cada fase del fenómeno.

La extrañeza de este espectáculo celestial es que Mercurio se una al desfile y que entren 3 planetas en la alineación. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Llega el espectáculo astronómico más esperado de junio: ¿Cuánto tiempo durará y cómo verlo?

El fenómeno tendrá su momento más destacado entre el martes y el miércoles 10 de junio, que es cuando Venus y Júpiter aparecerán cerca uno del otro. Según indican los especialistas, la disposición de los planetas podrá observarse hasta una o dos semanas posteriores al punto máximo de acercamiento.

Para poder verlo, lo recomendado es buscar un lugar con vista al horizonte occidental despejado para observar entre 45 minutos y una hora después de la puesta de sol.

El objeto más brillante será Venus, seguido de Júpiter que estará muy cerca. Mercurio, en cambio, se podrá ver más abajo, casi rozando el horizonte, particularmente durante la primera mitad de junio.

Alineación de Venus, Júpiter y Mercurio: ¿Qué son las conjunciones?

Este tipo de fenómenos se da cuando dos o más cuerpos celestes dan la ilusión óptica de acercarse mucho entre sí. Lo cierto es que aunque desde la tierra parece que están muy cerca y apunto de tocarse, en realidad siguen estando separados por millones de kilómetros.

Los protagonistas en esta ocasión serán Venus y Júpiter, que darán una de las conjunciones más brillantes y llamativas del año. Durante la noche del martes 9 tendrán una separación de entre 1,5 y 1,6 grados: una distancia que equivale a 3 lunas llenas en el cielo.

La escena estelar mostrará una alineación planetaria de los tres planetas, aunque expertos advierten que no se trata de una conjunción perfecta, parecerá que estarán en una misma línea.



