Tiembla el Big Bang: descubren una nueva galaxia gigante que cambia todo lo que sabemos sobre el universo. Foto: Shutterstock

La NASA reveló la existencia de una nueva galaxia gigante bautizada como A2744-GDSp-z4. Esta enorme galaxia espiral, detectada por el poderoso Telescopio Espacial James Webb, se formó apenas 839 millones de años después del Big Bang, desafiando las leyes establecidas de la física y obligando a replantear el origen del cosmos.

Vale destacar que la teoría del Big Bang es el modelo científico que explica el origen y la expansión del universo. Propone que el universo comenzó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años y permitió la formación de partículas, átomos, galaxias y todo lo que observamos hoy en día.

Tiembla el Big Bang: descubren una nueva galaxia gigante que cambia todo lo que sabemos sobre el universo. Foto: Jain et al., 2024

¿Por qué es importante esta enorme galaxia?

Esta galaxia gigante tiene un diámetro de 32.000 años luz, 10.000 veces más grande que el sistema solar, y una masa estelar equivalente a 10.000 millones de masas solares. A su vez, A2744-GDSp-z4 cuenta con brazos espirales prominentes, un bulbo central brillante y un disco extendido que acelera la formación de estrellas.

Su tasa de producción estelar es impresionante: 57,6 masas solares por año, lo que indica regiones densas donde el gas y el polvo se compactan rápidamente para dar vida a nuevas estrellas.

Lo que más desconcierta a los expertos es su precocidad. Esta galaxia no solo es masiva, sino que surgió en el universo primitivo, cuando se suponía que las estructuras complejas tardarían miles de millones de años en formarse .

Su núcleo comenzó a gestar cuerpos celestes hace unos 228 millones de años, pero su detección a 1500 millones de años luz de la Tierra revela un corrimiento al rojo elevado, confirmando su antigüedad extrema.

¿Por qué esta galaxia desafía al Big Bang?

El Big Bang desafiado no es una exageración. Según el modelo estándar de la cosmología, las galaxias espirales como A2744-GDSp-z4 deberían ser raras en las etapas tempranas del universo, ya que requieren tiempo para que la gravedad moldee sus brazos y discos.

Sin embargo, esta nueva galaxia gigante apareció en un “tiempo récord”, acumulando una masa de 14.000 millones de masas solares en menos de un billón de años tras la explosión primordial.

Expertos como sRashi Jain, del Centro Nacional de Radioastrofísica de India, lideran investigaciones adicionales para desentrañar estos misterios. “Es una galaxia inusual que no encaja en nuestros modelos”, afirma el equipo, destacando la necesidad de más observaciones en el sitio arXiv.