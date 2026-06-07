La tormenta que se prevé para esta semana podría alcanzar niveles suficientes como para que las autoras boreales se puedan apreciar mucho más al sur.

Tras varias erupciones solares consecutivas, llegará al planeta uno de los eventos más llamativos de junio. Finalmente, las partículas llegarán al campo magnético terrestre y provocarán las luces que todos esperan ver.

Las auroras boreales suelen concentrarse y ser más visibles en las regiones dentro del círculo polar ártico, pero en esta ocasión se verán mucho más al sur por la intensidad de la tormenta geomagnética.

Las auroras boreales suelen concentrarse y ser más visibles en las regiones dentro del círculo polar ártico. Fuente: Shutterstock. klyaksun

Llega el fenómeno astronómico del año: ¿Cómo aparecen las auroras boreales?

Todo inicia con las erupciones solares, que expulsan varias Eyecciones de Masa Coronal (CME): enormes nubes de plasma y partículas cargadas con energía solar que viajar por el espacio a millones de km/h. Cuando estas partículas llegan al campo magnético terrestre, se producen las llamadas tormentas geomagnéticas, que se reflejan en el cielo como auroras boreales.

La tormenta que se prevé para esta semana podría alcanzar niveles suficientes como para que las autoras boreales se puedan apreciar mucho más al sur de lo habitual, porque cuanto más intensa sea la interacción entre las partículas solares y la magnetosfera terrestre, mayor es la extensión geográfica de estas luces.

La intensidad del espectáculo dependerá en gran medida de la velocidad de las eyecciones solares, la orientación del campo magnético transportado por las partículas, el momento exacto en el que impacte con la tierra y la duración de la tormenta geomagnética.

Va a iluminar el cielo esta semana y será el espectáculo más esperado de todos: ¿Desde qué estados podrá verse?

La particularidad de cuando se producen este tipo de tormentas geomagnéticas con más intensidad que otras veces es que el fenómeno puede desplazarse varios km hacia el sur.

Desde Estados Unidos, las mejores localizaciones para verlo son:

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Minnesota

Wisconsin

Si la intensidad alcanza valores récord, también podría verse bien en:

Iowa

Nebraska

Illinois

Indiana

Ohio

Pensilvania

Nueva York

Las condiciones recomendadas para observar este fenómeno astronómico

Se recomienda buscar lugares alejados de las grandes ciudades para reducir la contaminación lumínica, ya que las luces artificiales dificultan la observación de las auroras boreales.

También sugieren elegir sitios con una vista despejada hacia el horizonte norte y verificar previamente que las condiciones meteorológicas permitan un cielo libre de nubes.

Además, aconsejan seguir las actualizaciones de los pronósticos geomagnéticos, ya que la intensidad de la tormenta solar puede cambiar incluso pocas horas antes del evento.