El número que identifica a cada colectivo: para qué sirve el número interno y en qué situaciones conviene anotarlo.

Los colectivos que circulan en Argentina muestran diferentes datos visibles. Además del número de línea, patente y ramal, cada unidad cuenta con un número interno que lo distingue del resto de vehículos.

Para qué sirve el número interno de un colectivo

El número interno es un código asignado por la empresa de transporte a cada vehículo de su flota. Puede estar formado por dos, tres o más cifras y suele aparecer en diferentes sectores de la carrocería o dentro del salón.

El número que identifica a cada colectivo: para qué sirve el número interno y en qué situaciones conviene anotarlo.

Mientras el número de línea identifica el servicio y el recorrido general, el interno señala una unidad determinada. Por ejemplo, varios colectivos pueden pertenecer a la línea 60, pero cada uno tendrá su propio número interno para diferenciarse.

Este código es utilizado por las compañías para organizar y controlar su flota, registrar recorridos, asignar conductores, programar tareas de mantenimiento y detectar qué vehículo prestó un servicio en un horario determinado.

¿Dónde aparece el número interno?

La ubicación depende de la empresa y del modelo del colectivo. Generalmente puede encontrarse:

En la parte delantera de la carrocería.

En uno de los costados.

Cerca de las puertas.

En la parte trasera de la unidad.

Dentro del vehículo, próximo a la cabina del conductor.

En carteles con información de la empresa.

Cuándo conviene anotar el número de interno

Registrar el número interno del colectivo permite que la empresa o el organismo de control localice con mayor precisión la unidad involucrada. Conviene anotarlo en los siguientes casos: