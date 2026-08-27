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Los colectivos que circulan en Argentina muestran diferentes datos visibles. Además del número de línea, patente y ramal, cada unidad cuenta con un número interno que lo distingue del resto de vehículos.

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Para qué sirve el número interno de un colectivo

El número interno es un código asignado por la empresa de transporte a cada vehículo de su flota. Puede estar formado por dos, tres o más cifras y suele aparecer en diferentes sectores de la carrocería o dentro del salón.

El número que identifica a cada colectivo: para qué sirve el número interno y en qué situaciones conviene anotarlo.
El número que identifica a cada colectivo: para qué sirve el número interno y en qué situaciones conviene anotarlo.

Mientras el número de línea identifica el servicio y el recorrido general, el interno señala una unidad determinada. Por ejemplo, varios colectivos pueden pertenecer a la línea 60, pero cada uno tendrá su propio número interno para diferenciarse.

Este código es utilizado por las compañías para organizar y controlar su flota, registrar recorridos, asignar conductores, programar tareas de mantenimiento y detectar qué vehículo prestó un servicio en un horario determinado.

¿Dónde aparece el número interno?

La ubicación depende de la empresa y del modelo del colectivo. Generalmente puede encontrarse:

  • En la parte delantera de la carrocería.
  • En uno de los costados.
  • Cerca de las puertas.
  • En la parte trasera de la unidad.
  • Dentro del vehículo, próximo a la cabina del conductor.
  • En carteles con información de la empresa.

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Cuándo conviene anotar el número de interno

Registrar el número interno del colectivo permite que la empresa o el organismo de control localice con mayor precisión la unidad involucrada. Conviene anotarlo en los siguientes casos:

  • Pérdida de un objeto: permite indicar en qué colectivo pudo haber quedado una mochila, un celular, documentación u otra pertenencia.
  • Problemas con el conductor: sirve para reclamar por maltrato, conducción peligrosa, uso del teléfono, exceso de velocidad o abandono del puesto.
  • Falta de respeto de una parada: ayuda a identificar la unidad que no se detuvo, siempre que el pasajero también aporte el lugar y el horario.
  • Accidentes o maniobras riesgosas: facilita la identificación del vehículo que participó del hecho.
  • Problemas de accesibilidad: es útil si no funciona la rampa, se niega el acceso a una persona con discapacidad o no se respeta un beneficio.
  • Deficiencias del vehículo: permite informar falta de higiene, puertas defectuosas, ausencia de luces o problemas en los elementos de seguridad.
  • Objetos encontrados: ayuda a comunicar en qué unidad apareció una pertenencia ajena.