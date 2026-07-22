Este miércoles, 22 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3507 - Revolver

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 22 de julio

1° 3507 11° 6433 2° 9126 12° 5713 3° 3915 13° 5716 4° 2185 14° 0128 5° 9417 15° 6966 6° 4830 16° 7900 7° 2740 17° 1142 8° 8759 18° 4032 9° 4523 19° 3316 10° 4583 20° 8468

¿Qué significa soñar con Revolver?

Soñar con el Revolver suele reflejar sensación de amenaza, necesidad de defensa o conflictos latentes; también habla del deseo de recuperar control.

Puede advertir sobre impulsos agresivos o decisiones precipitadas; invita a poner límites con calma y resolver tensiones sin violencia.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.