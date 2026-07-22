En esta noticia ¿Qué significa soñar con sobrinos?

Este miércoles, 22 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este miércoles, 22 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9968 - Sobrinos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 22 de julio

1° 9968 11° 7069 2° 9117 12° 7929 3° 9295 13° 8379 4° 2310 14° 7960 5° 7645 15° 7493 6° 9370 16° 9300 7° 7132 17° 3221 8° 2665 18° 6867 9° 1839 19° 6847 10° 2394 20° 2797

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar tu lado protector, los lazos familiares y el impulso de cuidar o guiar.

Según el contexto, puede anunciar unión y buenas noticias si están felices, o señalar preocupaciones y necesidad de límites si hay tensiones.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.