La Secretaría de Movilidad y Transportes, SMT, del Estado de Chiapas, puso sobre la mesa un ambicioso proyecto que busca transformar de raíz el modelo de movilidad urbana en la entidad. La propuesta prevé la sustitución gradual de las tradicionales unidades de transporte público, conocidas localmente como colectivos o camiones, por una flotilla moderna de autobuses 100% eléctricos.

Este plan piloto de transición ecológica y tecnológica se concentrará inicialmente en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los dos municipios que concentran la mayor densidad demográfica y la demanda más alta de traslados diarios en el estado. De esta forma, el Gobierno local en Chiapas le dice adiós a los viejos camiones y a las formas antiguas de pagos de los pasajes.

El proyecto que traerá nuevos buses eléctricos a Chiapas.

Modernización integral: Tecnología, inclusión y sustentabilidad

De acuerdo con los lineamientos generales del proyecto presentado por la dependencia estatal, la iniciativa no se limita únicamente al cambio de motorización de los vehículos, sino que plantea una reingeniería completa del servicio. Entre los ejes principales de la propuesta destacan:

Renovación del parque vehicular : Introducción de autobuses eléctricos de alta capacidad orientados a reducir la huella de carbono y mejorar el confort del usuario.

Accesibilidad universal: Equipamiento de unidades con rampas hidráulicas y espacios adaptados para garantizar un traslado digno a personas usuarias de sillas de ruedas.

Transición digital de recaudo : Implementación de un sistema de cobro electrónico mediante tarjetas magnéticas o digitales , diseñado para desplazar paulatinamente el uso de dinero en efectivo.

Profesionalización del sector: Programas de capacitación obligatoria para los operadores, enfocados en la conducción eficiente de nuevas tecnologías y en la atención al cliente.

En ese entido, el proyecto plantea una modernización integral del servicio mediante esquemas de financiamiento para renovar el parque vehicular que podría representar uno de los cambios más importantes para el transporte público de Chiapas.

Electromovilidad en marcha

Incertidumbre financiera y operativa: El reto de la implementación

Pese al impacto positivo que proyecta la medida, las autoridades estatales han enfatizado que la propuesta se encuentra formalmente en fase de análisis. Hasta el momento, la SMT no ha determinado los montos específicos de inversión requeridos para la adquisición de la flota eléctrica, ni ha detallado cuál será el modelo de organización legal y comercial que regirá entre los concesionarios actuales y el Gobierno del Estado.

Como primer paso de socialización, la dependencia gubernamental presentó los lineamientos del proyecto de manera directa al sector transportista entre el 29 de junio y el 1 de julio.

El objetivo de estos encuentros fue abrir mesas de diálogo para evaluar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta.

El proyecto de cambio queda en manos de los consensos con las uniones transportistas

Al tratarse de un borrador institucional en fase de evaluación, la iniciativa aún no cuenta con una fecha definida para su implementación en las calles.

El éxito y puesta en marcha de este histórico vuelco hacia la electromovilidad dependerá enteramente de los consensos que se alcancen con las uniones de transportistas, así como de la estructuración de un esquema financiero sólido y un modelo operativo viable que permita amortizar los costos de las nuevas unidades antes de dar el banderazo de salida oficial.