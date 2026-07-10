De manera paralela, durante este año continuará la edificación del Mexicable Línea III, que conectará Naucalpan con el CETRAM Cuatro Caminos y permitirá el enlace con el Metro de la Ciudad de México (CDMX). Esta obra presenta un avance superior al 50% y se estima que quede concluida hacia finales de 2026 .

Desde este 2026, el Estado de México (Edomex) incorporará nuevos proyectos de transporte público anunciados por el gobierno estatal, entre los cuales se destaca la puesta en marcha de tres nuevas líneas del Mexibús. Se espera que miles de pasajeros se vean beneficiados con la ampliación de este servicio.

Se trata de la Línea V en el Valle de México, la Línea VI en el Valle de Toluca y la Línea VII en la zona oriente. En esta última región también se prevé la construcción de un Tren Ligero y un sistema de Trolebús, con el objetivo de ofrecer a la población mexiquense un servicio más eficiente, seguro y de mayor calidad.

Ya es oficial: el Estado de México ampliará el Mexibús y ahora el transporte llegará hasta Valle de México, Valle de Toluca y Zona Oriente (foto: archivo).

Lo más relevante de hoy en Edomex

La Secretaría de Movilidad (Semov) estatal ha anunciado que, gracias a la implementación de las nuevas líneas de Mexibús y Mexicable, se ejecutará la expansión de la red de estos sistemas en 71.21 kilómetros. Actualmente, la infraestructura de ambos servicios suma 164.72 kilómetros y esta ampliación representará un avance significativo.

Dicha ampliación tiene como finalidad incrementar en más del 60% el número de usuarios atendidos diariamente. Se proyecta que la cantidad de pasajeros aumente de los 453,277 actuales a aproximadamente 726,800 una vez que los nuevos proyectos se encuentren en operación.

El Estado de México, al contar con una población cercana a los 17 millones de habitantes, se erige como la entidad más poblada del país, conforme a datos ofrecidos por el INEGI. Esta condición plantea un desafío constante en términos de movilidad.

Cada día, miles de ciudadanos realizan trayectos que pueden alcanzar de tres a cuatro horas para cumplir con sus actividades entre esta entidad y la capital del país, lo que resalta la necesidad de fortalecer la infraestructura de transporte.

¿Cómo serán las nuevas líneas del Mexibús?

La Línea V del Mexibús, cuya trayectoria abarcará desde Lechería hasta el CETRAM El Rosario, iniciará en la estación Lechería del Tren Suburbano, localizada en Cuautitlán Izcalli y finalizará en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Esta nueva línea mejorará la conexión con las Líneas 6 y 7 del Metro y ofrecerá servicio a más de 137,000usuarios diariamente.

Tendrá una longitud de 29.41 kilómetros sobre carriles confinados de las avenidas Gustavo Baz, Norte y Las Armas, abarcando los siguientes municipios:

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Tlalnepantla

Naucalpan

Azcapotzalco

El proyecto incluirá dos terminales y 29 estaciones.

En el Valle de Toluca, la Línea VI del Mexibús representará la incorporación de este sistema de transporte masivo por primera vez en la región. Su recorrido se extenderá desde Zinacantepec hasta Lerma, abarcando una distancia de 28.8 kilómetros que atravesará los municipios de:

Toluca

Metepec

San Mateo Atenco

Se anticipa que esta línea otorgue beneficios a alrededor de 139,000 personas diariamente, dispondrá de un total de 44 estaciones y establecerá conectividad con el Tren Insurgente México-Toluca.

Por su parte, la Línea VII -que se extiende desde Vicente Villada hasta el Panteón de los Rosales- forma parte del Plan Integral de Intervención de la Zona Oriente. Este proyecto se lleva a cabo en respuesta a la significativa demanda de transporte público en la avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl y tendrá un impacto favorable en más de un millón de residentes. La longitud de esta línea será de 3.5 kilómetros, facilitando su conexión con la Línea III del Mexibús.

Otro de los proyectos destacados es el Tren Ligero, que irá de Texcoco a La Paz, atravesando los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan y conectando con la Línea A del Metro capitalino.

En la misma región se iniciará el Trolebús Mexiquense Ixtapaluca Línea 12, que ampliará el servicio del Trolebús Línea 11 Chalco–Santa Martha, iniciado en mayo de este año. Este proyecto ofrecerá beneficios a los residentes de Ixtapaluca y Valle de Chalco, interconectando el Estado de México con la Ciudad de México y presentando un trazado de 11.2 kilómetros, 10 estaciones y unidades completamente eléctricas.