Las estufas eléctricas se consolidaron como una de las alternativas más elegidas para calefaccionar departamentos y ambientes pequeños. La facilidad de instalación, la practicidad de uso y los avances en tecnología y eficiencia energética impulsaron su crecimiento en los últimos años, especialmente entre quienes buscan una solución que no requiera obras ni modificaciones en la vivienda.

A diferencia de otros sistemas de calefacción, estos equipos no necesitan chimeneas, ni conexiones de gas, lo que simplifica su incorporación en cualquier ambiente. Además, los nuevos modelos incorporan funciones inteligentes que permiten mejorar el confort sin resignar eficiencia.

Por qué las estufas eléctricas son una buena opción para espacios reducidos

Uno de los principales beneficios de las estufas eléctricas es su instalación rápida. En la mayoría de los casos, basta con conectarlas a la corriente eléctrica para comenzar a utilizarlas, una característica especialmente valorada en departamentos donde las reformas suelen estar limitadas.

A esto se suma la evolución del diseño. Los modelos actuales ocupan menos espacio, ofrecen un funcionamiento silencioso e incorporan herramientas como display digital, control remoto y programación horaria, que permiten adaptar el uso del equipo a las necesidades de cada usuario. Además, la variedad de formatos disponibles facilita encontrar una opción adecuada tanto para ambientes pequeños como para espacios de mayor tamaño.

Foto: Liliana, modificada con IA por El Cronista.

Seguridad y eficiencia energética, dos factores cada vez más valorados

La seguridad también explica el crecimiento de esta categoría. Las estufas eléctricas modernas incorporan sistemas de protección contra sobrecalentamiento y vuelco, reduciendo significativamente el riesgo de accidentes dentro del hogar, especialmente en viviendas con niños o mascotas.

En paralelo, la incorporación de funciones orientadas al ahorro energético, como el modo ECO, permite mantener una temperatura confortable utilizando la menor cantidad posible de electricidad. Esto ayuda a optimizar el consumo y administrar mejor el gasto en la factura de luz, uno de los aspectos que más analizan los consumidores al momento de elegir un sistema de calefacción.

Un convector eléctrico que combina eficiencia y tecnología

En línea con esta tendencia, Liliana presentó como una de sus principales novedades de la temporada el Convector Radiador Digital CN2400R, un equipo pensado para quienes buscan combinar tecnología, diseño y eficiencia en la calefacción del hogar.

El modelo incorpora una resistencia blindada de aluminio, que favorece una distribución uniforme del calor y un funcionamiento silencioso. Además, ofrece una potencia de hasta 2400 W, carcasa metálica de alta resistencia, display digital, control remoto, timer programable de 24 horas, manija para facilitar el traslado, protección IPX4 y modo ECO, que contribuye a optimizar el consumo eléctrico sin perder confort.

Estufas eléctricas: una solución eficiente para los meses de frío

Con una oferta cada vez más amplia y equipos que incorporan tecnología para mejorar la experiencia de uso, las estufas eléctricas continúan ganando espacio como una solución práctica para calefaccionar departamentos y otros ambientes de dimensiones reducidas.

Por último, los interesados en mejorar la calefacción de sus hogares encontrarán una amplia gama de opciones en el sitio www.liliana.com.ar, donde se pueden adquirir estos equipos con facilidad, garantizando así el confort y la comodidad necesarios en los meses más fríos del año.