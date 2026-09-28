El economista Alfredo Roisenzvit, formado en Harvard y cofundador de Moon Quant Capital, estuvo este lunes en El Cronista Stream, donde afirmó que la Argentina debe dejar de fijar el precio del dólar.

“ Hay que dejar de hablar del dólar por dos años ”, planteó el especialista en Pulso Financiero. “Hay que dejar de ponerle precio al dólar para siempre”, agregó.

Para Roisenzvit, “uno de los problemas de esta economía es que quiere ganar competitividad poniéndole precio al dólar, pero no ganando competitividad”.

Según su diagnóstico, el país intenta sostener la competitividad por esa vía, mientras funciona “sin sistema financiero, con impuestos impagables”.

“Uno de los problemas graves es que estamos acostumbrados a querer elegir el precio del dólar”, sentenció. Para el especialista, el tipo de cambio “es un precio que tiene que estar resuelto por la economía”.

“El día que queramos no ponerle precio al dólar, vamos a haber dado un paso adelante”, completó. En esa línea, sugirió que “no tendría que haber más cepo”.

Pixabay

¿Y la dolarización?

Roisenzvit también se refirió a la dolarización y la definió como reconocer que el país no puede tener moneda propia .

“Es reconocer que nunca vamos a poder tener moneda propia porque no hay forma de que podamos controlar la emisión descontrolada”, explicó.

En esta línea, agregó que implica aceptar que no se puede “ser una economía seria”.

El economista admitió que se trata de una postura respetable, aunque no la comparte. “Alguien podría decir: ‘Es lo único que podemos hacer, porque ya comprobamos hace 100 años que no podemos organizarnos’. Y sería una opinión respetable, aunque no es la mía”, señaló.

“A mí me gustaría pensar que deberíamos poder salir de esta trampa”, sostuvo.

La caída en la confianza en el Gobierno y su visión sobre Milei

Roisenzvit analizó además el último dato del Índice de Confianza en el Gobierno que publica la Di Tella, el cual cayó 5,9% en septiembre y alcanzó su valor más bajo en la gestión de Javier Milei.

El economista afirmó que ve “una desconexión” en la lectura de ese resultado.

Según explicó, la opinión pública reclama que el Gobierno impulse el crecimiento. Sin embargo, sostuvo que el Estado puede romper la economía, pero no recomponerla: “Para romper la economía, el mejor agente posible es el Gobierno. Mete cuatro cosas mal, te destroza la economía”.

“Ahora, para recomponerla, el mejor agente posible es el mercado, porque el Gobierno lo único que puede hacer es correrse”, afirmó. En esa línea, mencionó una regla propia que resume con la sigla en inglés STFO: “Stay the fuck out”.

“O sea, el Gobierno... no te metas”, tradujo. Remarcó que esa premisa cobra mayor peso “viniendo de esta hiperregulación, de estos impuestos ridículos y de todas estas cosas que tenemos”.

Roisenzvit sostuvo que el Gobierno ya colocó “las piedras grandes” y que el resto debe quedar en manos del mercado. “Tenés mucha de la opinión pública diciendo que el Gobierno haga algo. ¿Haga algo qué es? ¿Qué querés? ¿Que emitan otra vez?”, planteó.

Para el economista, el intercambio es lo único que genera valor. “¿Cómo conseguís intercambios? Con inversión, creciendo. ¿Cómo conseguís inversión? Con seguridad”, describió.

“Para generar inversión y más comercio tenés que sacar impuestos, mejorar las leyes. El Gobierno no puede generar la demanda”, agregó.

También advirtió que el mercado ve el riesgo de un regreso del populismo : “Si te amenaza con que va a volver el populismo porque el Gobierno no hace crecer la economía, estás en ese ciclo de la trampa populista”.

Según su análisis, el mercado todavía apuesta a que “la gente va a elegir otra vez el populismo”. “Y ahí vamos otra vez con la trampa”, señaló.

El economista también se refirió al estilo del Presidente. “Me gustaría que no se pelee más con todos. Me gustaría que discuta con mucha más altura”, expresó.

En este sentido, mencionó a premios Nobel que responden con esa altura ante críticas duras. “El Presidente intelectualmente tiene esa altura, porque yo lo he visto”, sostuvo. Aunque admitió que su estilo confrontativo “quizás le rinde para los votos”.

Pese a esas tensiones dentro del Gobierno, afirmó que el oficialismo cuenta con respaldo político inédito. “Tenés hoy banca política como nunca para hacer, porque el Presidente está convencido de este rumbo”, explicó.

“Tenemos una oportunidad única de dar ese salto”, aseguró. “Si se sigue con esta dinámica, o el Gobierno reelige o sale alguien que sigue con esta lógica, los siguientes 4 años deberían ser muy buenos”, concluyó.