COTO simplifica la elección de aire acondicionado con un buscador inteligente y una calculadora de frigorías. Las herramientas ayudan a identificar el equipo adecuado para cada ambiente y hacen que la compra sea más fácil y segura.

El buscador con IA de COTO ofrece una experiencia intuitiva y accesible al mostrar recomendaciones personalizadas basadas en preferencias anteriores y compras pasadas. Para consultas en lenguaje natural o más conversacionales, los usuarios pueden recurrir a GlorIA, que permite expresar necesidades de forma clara y directa y recibir asistencia durante el proceso de compra.

Cómo la IA ayuda a elegir aire acondicionado online

Además de facilitar la búsqueda, esta herramienta de COTO busca resolver el problema común de no saber qué equipo de aire acondicionado se adapta mejor a cada hogar. Al interpretar las consultas de los usuarios, el buscador puede ofrecer soluciones precisas, comparando diferentes modelos y destacando sus características según las necesidades específicas de cada cliente. Esto marca una evolución significativa en el ecommerce, ya que se pasa de un modelo de compra pasivo a uno proactivo, donde el cliente recibe apoyo a lo largo de todo el proceso.

Por otro lado, GlorIA, la asistente virtual de COTO, complementa la experiencia de compra. Esta herramienta permite a los usuarios solicitar recetas de cocina y recibir directamente en el chat los productos necesarios para preparar esos platos, que pueden agregarse al carrito de manera sencilla. Además, GlorIA facilita la consulta de promociones bancarias y brinda información sobre sucursales, lo que aumenta la practicidad en la compra online.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Calculadora de frigorías y herramientas digitales de COTO

La estrategia digital de COTO no termina en su buscador con IA. También incluye recomendaciones personalizadas y una calculadora de frigorías, que ayuda a los usuarios a determinar la potencia necesaria para su aire acondicionado en base al tamaño de su hogar y otras variables relevantes. Asimismo, el comparador de televisores es una herramienta adicional que potencia la experiencia de compra, permitiendo a los consumidores tomar decisiones más informadas y precisas.

En un mundo donde la tecnología está en constante avance, la implementación de estas herramientas de COTO refleja un cambio importante en la forma de comprar online. Al poner al usuario en el centro de la experiencia, COTO se asegura de que cada cliente se sienta acompañado y bien informado en cada etapa de su compra, desde la búsqueda del producto adecuado hasta el pago final.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.