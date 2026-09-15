Durante las 16 horas continuas que durará la jornada, la ciudadanía podrá acceder de manera libre y gratuita a servicios de salud.

Durante todo el día de mañana, la Universidad de Buenos Aires (UBA) trasladará sus equipos docentes, profesionales, graduados y estudiantes a la vía pública para brindar asistencia sin costo a la comunidad.

Durante las 16 horas continuas que durará la jornada, la ciudadanía podrá acceder de manera libre y gratuita a las siguientes especialidades asistenciales:

Odontología y salud bucal : revisiones generales, diagnóstico y pautas de prevención a cargo de la Facultad de Odontología.

Clínica médica y preventiva : chequeos básicos de salud, control de tensión arterial, glucemia y orientación médica general con profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas y hospitales universitarios.

Salud visual e imágenes : controles ópticos primarios y prevención en salud ocular.

Atención veterinaria : controles clínicos primarios, desparasitación y asesoramiento sobre controles clínicos primarios, desparasitación y asesoramiento sobre tenencia responsable de mascotas con equipos de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Patrocinio y asesoramiento jurídico : consultas legales gratuitas en derecho civil, laboral, de familia y administrativo, coordinadas por el Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho.

Orientación contable y tributaria : asistencia financiera para monotributistas, pequeños comerciantes y emprendedores a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas.

Salud mental y apoyo psicológico : atención primaria, talleres de contención y orientación psicológica preventiva organizados por la Facultad de Psicología.

La UBA también ofrecerá clases abiertas y otras actividades

Además de los centros de atención primaria de salud y consultoría profesional, la jornada contará con un fuerte despliegue pedagógico y científico sobre la vía pública:

Clases magistrales de los 13 decanos: de manera escalonada a lo largo del día, las de manera escalonada a lo largo del día, las máximas autoridades académicas de cada facultad (Derecho, Medicina, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingeniería, Agronomía, Veterinaria, Odontología, Farmacia y Bioquímica, Psicología, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales) dictarán ponencias abiertas sobre temas de coyuntura nacional, ciencia, cultura y economía.

Feria de desarrollo e innovación científica: laboratorios e institutos de investigación montarán estantes interactivos para mostrar los proyectos tecnológicos más avanzados financiados por la universidad pública.

Exhibición técnica de competición: se presentará en vivo el automóvil de carreras diseñado, desarrollado y construido íntegramente por estudiantes, ingenieros y docentes de la UBA, ejemplificando el potencial de la formación técnica universitaria.

La UBA dictará clases abiertas y brindará asistencia de salud.

El evento tendrá lugar en la vía pública, sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 250 (frente al edificio del Ministerio de Economía de la Nación), a metros de Plaza de Mayo. Será desde las 8:00 de la mañana hasta las 24:00 (medianoche) del martes 15. No es necesario sacar turno previo para la atención y el ingreso a las carpas, módulos de salud y clases magistrales se realizarán por orden de llegada y sin costo alguno.

Durante toda la jornada de visibilización, las 13 facultades de la UBA dictarán sus clases de forma habitual en sus respectivas sedes para garantizar el ciclo lectivo de los estudiantes.

¿Por qué la UBA organiza este evento?

La medida de fuerza y visibilización tiene como eje central visibilizar el impacto directo que el presupuesto público tiene sobre la calidad de vida cotidiana de la población. Las autoridades universitarias solicitan formalmente que el Poder Ejecutivo Nacional acate de manera inmediata los fallos dictados por la Justicia federal que ordenan dar cumplimiento integral a las partidas contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario.