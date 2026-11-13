Un hombre y dos mujeres lloran desconsolados en un cementerio.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece una figura legal que protege a los familiares más cercanos de una persona fallecida y les garantiza una parte de su patrimonio, incluso cuando no fueron mencionados en el testamento.

Se trata de los herederos forzosos, quienes tienen derecho a recibir una porción de los bienes y no pueden ser privados de ella por una decisión del testador, salvo las excepciones previstas por la ley.

Quiénes son los herederos forzosos y a quiénes beneficia esta figura legal

De acuerdo con los artículos 2444 y siguientes del Código Civil y Comercial, los herederos forzosos son determinados familiares del fallecido que tienen derecho a una porción mínima de la herencia, conocida como legítima. Esta protección alcanza a tres grupos:

Descendientes: hijos, nietos y demás descendientes. Los hijos heredan en primer grado y los nietos pueden ocupar el lugar de sus padres cuando corresponde la representación.

Ascendientes: padres, abuelos y demás familiares en línea ascendente, cuando no existen descendientes con derecho a heredar.

Cónyuge supérstite: el esposo o la esposa que sobrevive al fallecido y mantiene el vínculo matrimonial al momento de la muerte.

Un testamento sobre el escritorio de un juez, la balanza de la justicia y una familia. ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

Con estos aspectos, la ley busca garantizar que estos familiares reciban una parte del patrimonio, aunque el testador haya decidido beneficiar a otras personas mediante un testamento o donaciones realizadas en vida.

Qué porcentaje de la herencia le corresponde a cada heredero forzoso

El artículo 2445 del Código Civil y Comercial determina que la porción legítima varía según el vínculo familiar. Los porcentajes establecidos son los siguientes:

Descendientes: tienen derecho a dos tercios (66,66%) del patrimonio.

Ascendientes: les corresponde una legítima de un medio (50%) cuando no existen descendientes.

Cónyuge: tiene una porción legítima de un medio (50%).

Estos porcentajes representan la parte del patrimonio que el testador no puede disponer libremente. El resto se denomina porción disponible y puede destinarse a otras personas, instituciones o beneficiarios mediante testamento.

Por ejemplo, si una persona fallece y deja hijos, puede disponer libremente de hasta un tercio de su patrimonio, mientras que los dos tercios restantes quedan protegidos por la legítima de sus descendientes. Si no tiene hijos, pero sí padres, la mitad de los bienes queda reservada para los ascendientes.

Qué sucede cuando existe un testamento o no se dejó uno

Cuando una persona fallece y dejó un testamento, sus disposiciones deben respetar las porciones legítimas. Si el documento afecta los derechos de los herederos forzosos, estos pueden recurrir a las herramientas legales previstas para reclamar que se respete la parte que les corresponde.

En cambio, cuando no existe testamento, se aplica la sucesión intestada . En ese escenario, el Código Civil y Comercial establece quiénes tienen derecho a heredar y cómo se distribuyen los bienes según el parentesco.

De tal modo, los descendientes tienen prioridad sobre los ascendientes, mientras que el cónyuge puede concurrir con unos u otros de acuerdo con las reglas sucesorias.