Elegir el combustible adecuado es una de las variables que intervienen en el funcionamiento de un vehículo diésel. Además del precio por litro, características como la calidad del combustible, el contenido de azufre y la compatibilidad con las tecnologías del motor pueden resultar relevantes para su desempeño y mantenimiento.

Este aspecto cobra especial importancia en vehículos que recorren grandes distancias o forman parte de flotas comerciales, donde el combustible representa un costo operativo recurrente. Por eso, conocer las diferencias entre los distintos tipos de diésel permite tomar decisiones con más información y considerar no solo el gasto inmediato, sino también el cuidado del vehículo.

Diésel de bajo azufre: por qué importa para el motor

El contenido de azufre es una de las características que diferencian a los combustibles diésel. Los productos con niveles muy bajos de azufre son especialmente relevantes para motores modernos equipados con sistemas de control de emisiones, cuyo correcto funcionamiento requiere combustibles que cumplan determinadas especificaciones.

Dentro de esta categoría se encuentra AXION DIESEL X10, un combustible diésel grado 3 de AXION energy que contiene menos de 10 ppm de azufre. Esta característica lo hace compatible con tecnologías de control de emisiones utilizadas en vehículos diésel modernos, incluidos aquellos desarrollados bajo estándares Euro V.

Foto: Axion Energy.

La elección del combustible debe realizarse siempre de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo. A esto se suman otros factores que influyen sobre el desempeño, los costos operativos y la vida útil del motor, como el mantenimiento, el estado de los neumáticos, la carga transportada y los hábitos de conducción.

Cómo mejorar el rendimiento y controlar los costos de un vehículo diésel

Para un conductor o una empresa con una flota de vehículos, controlar el costo de cada viaje requiere mirar más allá del valor del combustible. Registrar el consumo, realizar el mantenimiento preventivo en los intervalos recomendados y detectar cambios en el rendimiento permite identificar posibles ineficiencias antes de que se conviertan en problemas mayores.

En ese contexto, AXION DIESEL X10 forma parte de la oferta de combustibles de AXION energy para motores diésel. Su formulación con menos de 10 ppm de azufre permite su uso en vehículos que requieren combustibles de bajo contenido de azufre, por lo que puede integrarse a una estrategia de cuidado del vehículo en la que la elección del combustible y el mantenimiento se analicen de manera conjunta.

También es importante diferenciar la calidad del combustible de cualquier expectativa de ahorro garantizado. El consumo final depende de múltiples variables, entre ellas el tipo de vehículo, las condiciones del recorrido, la carga transportada y el estilo de conducción. Por eso, la mejor forma de evaluar la eficiencia es comparar el consumo real del vehículo a lo largo del tiempo.

Elegir un combustible acorde a las especificaciones del vehículo es, entonces, una pieza dentro de una estrategia más amplia para cuidar el motor, optimizar el funcionamiento y controlar los costos operativos. Combinar un producto adecuado, mantenimiento preventivo y seguimiento del consumo permite tomar decisiones más fundamentadas en cada viaje.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.