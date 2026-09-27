El control de combustible en flotas es un tema clave para muchas empresas que buscan mejorar su eficiencia operativa. En este escenario, AXION Energy lanzó Smart Tag, una solución que promete transformar la gestión del consumo en flotas de transporte. La tecnología permite seguir con mayor precisión cada carga y brinda más trazabilidad sobre el uso del combustible.

Dicha alternativa, fue diseñado para flotas y funciona como un dispositivo de identificación y seguimiento. Permite a los propietarios monitorear de forma continua el consumo de combustible de cada vehículo. Así, ayuda a minimizar pérdidas y optimizar recursos, dos objetivos esenciales en un contexto donde la eficiencia resulta cada vez más relevante para las empresas.

Así podés controlar el consumo de combustible en tiempo real

La implementación de Smart Tag es simple y se integra con las operaciones habituales de las flotas. Cada dispositivo se instala en los vehículos y se conecta con una aplicación central. Desde allí, los responsables acceden a datos en tiempo real sobre la cantidad de combustible cargado, los horarios de carga y el uso diario.

La información se muestra de manera clara y accesible, lo que facilita la toma de decisiones sobre el uso del combustible y la planificación de rutas. En un escenario de mayor presión por consumir energía de forma responsable, contar con datos precisos resulta clave. Analizar patrones de consumo permite detectar oportunidades de mejora y ajustar las estrategias de gasto.

Foto: Axion.

Trazabilidad del consumo de combustible y sostenibilidad

La trazabilidad que ofrece Smart Tag impacta en la economía de la empresa y también en la sostenibilidad. Una gestión eficiente del combustible ayuda a reducir emisiones de carbono, un aspecto cada vez más importante para las flotas. Este enfoque genera beneficios económicos y mejora la imagen corporativa ante consumidores y socios comerciales atentos a las prácticas ambientales.

La experiencia de empresas que adoptaron sistemas similares de monitoreo muestra el potencial de estas herramientas. En distintos casos, el seguimiento del consumo permitió reducir gastos de combustible y liberar recursos para otras áreas clave del negocio, como el desarrollo de nuevos productos o la mejora del servicio al cliente.

Con el lanzamiento de Smart Tag, AXION Energy fortalece su rol como proveedor de combustibles y como aliado en la transformación digital de las flotas de transporte en Argentina. Su apuesta por la innovación tecnológica acompaña la modernización del sector e invita a las empresas a aprovechar los avances en digitalización y sostenibilidad en su operación diaria.

Gestión digital de flotas: eficiencia y ahorro operativo

En un contexto donde la movilidad y la gestión de recursos energéticos son cada vez más complejas, estas soluciones tecnológicas ofrecen una respuesta necesaria. Las empresas que incorporan herramientas como Smart Tag obtienen un detalle más preciso de su consumo y avanzan hacia prácticas que favorecen la eficiencia a largo plazo.

La evolución tecnológica en el sector de combustibles abre nuevas oportunidades para empresas de distintos tamaños. En un mercado donde la sostenibilidad y la eficiencia son pilares del éxito, contar con un sistema que mejore la gestión del combustible ya no es solo una ventaja competitiva: también es una necesidad para quienes buscan mantenerse relevantes.