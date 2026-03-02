</noscript><div id="fusion-app"><div class="right-rail"><header class="right-rail__header"><div class="adzone-ad adzone-ad--header adzone-ad--header--economia-politica"><div class="ad-slot-header " id="ad-slot-header"></div></div><div class="masthead argentina article"><div></div><div class="masthead__wrapper"><nav class="masthead__nav "><div class="masthead__nav-wrapper "><ul class="masthead__nav-list masthead__nav-list-topics"><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="ultimas noticias" class="link" href="/ultimas-noticias/" target="_self">ultimas noticias</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Dólar" class="link" href="/MercadosOnline/dolar.html" target="_self">Dólar</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Dólar blue" class="link" href="/tema/dolar-blue/" target="_self">Dólar blue</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a 30.1512 7.02611 30.1512 15.1571C30.1512 23.2881 23.5359 29.9024 15.4049 29.9024ZM15.4049 1.25493C7.73967 1.25493 1.50323 7.49137 1.50323 15.1571C1.50323 22.8229 7.73967 29.0593 15.4049 29.0593C23.0702 29.0593 29.3071 22.8229 29.3071 15.1571C29.3071 7.49137 23.0712 1.25493 15.4049 1.25493ZM16.1239 6.31679C17.2395 6.31628 18.1278 6.63001 19.041 7.28035C20.1322 8.0573 20.5446 9.21001 20.8903 10.4868L21.0988 11.4224C21.3053 11.4061 21.9429 11.4224 21.9429 11.4224V7.79747C20.5929 6.64933 18.4156 5.27137 15.682 5.27137C15.6246 5.27086 15.5656 5.27238 15.5076 5.27289C14.8303 5.28001 14.1124 5.3695 13.4239 5.5312C13.2335 5.57566 13.0444 5.62585 12.857 5.68171C12.4861 5.79299 12.1209 5.92229 11.7627 6.06916C11.5886 6.14084 11.4163 6.21697 11.2461 6.29747C9.05052 7.3373 7.42594 9.0295 6.41763 11.3949C6.21831 11.8615 6.05463 12.3426 5.92797 12.8339C5.55374 14.2876 5.52272 15.7846 5.80594 17.3044C6.22594 19.5605 7.34458 21.4134 9.13238 22.8448C10.7361 24.1287 12.5758 24.8395 14.628 25.0088C14.9387 25.0348 15.2478 25.0444 15.5554 25.0419L15.682 25.0434C16.3804 25.0419 17.0758 24.9519 17.7515 24.7754L17.9442 24.7302C19.2215 24.4012 20.3758 23.8297 21.3744 22.9734C21.5681 22.8269 21.7577 22.675 21.9429 22.5178V18.8924C21.9429 18.8924 21.3058 18.9087 21.0988 18.8924C21.0271 19.2178 20.9727 19.527 20.8903 19.8285C20.5705 21.0117 20.2629 22.0668 19.2907 22.8595C18.5234 23.4849 17.8461 23.9868 16.3573 23.9868C12.9775 23.9868 10.0481 19.7903 10.0481 15.1587C10.0481 10.527 12.4527 6.31781 16.1239 6.31781V6.31679ZM14.7464 18.1068C14.5968 18.1067 14.4498 18.0671 14.3203 17.9919C14.1901 17.9178 14.0819 17.8103 14.007 17.6806C13.932 17.5508 13.8929 17.4034 13.8937 17.2536V13.2173C13.8929 13.0674 13.932 12.9201 14.007 12.7903C14.0819 12.6606 14.1901 12.5531 14.3203 12.479C14.5873 12.3254 14.9056 12.3254 15.1726 12.479L18.6678 14.4971C18.7979 14.5713 18.9059 14.6787 18.9808 14.8083C19.0557 14.938 19.0947 15.0852 19.0939 15.2349C19.0948 15.3847 19.0558 15.5321 18.9809 15.6618C18.906 15.7916 18.798 15.8991 18.6678 15.9732L15.1726 17.9914C15.0431 18.0666 14.8961 18.1067 14.7464 18.1068ZM14.7505 13.2102L14.7378 15.1597V17.2536L16.5526 16.2209L18.2463 15.2431L14.751 13.2102H14.7505Z" fill="#37ADA8"></path></svg><svg class="logo-el-cronista-text-icon" width="127" height="20" viewBox="0 0 127 20" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M16.2694 2.89229V2.25446H21.5176V16.6057C21.5176 18.1047 21.8203 18.2562 23.1582 18.2562V18.902H16.58V18.2721C17.9498 18.2721 18.2525 18.1206 18.2525 16.6217V4.54268C18.2525 3.04378 17.8861 2.89229 16.2694 2.89229Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M61.9503 19.221C60.5769 19.2912 59.214 18.9473 58.0379 18.2338C56.8618 17.5203 55.9266 16.4698 55.3532 15.2185C54.7796 13.967 54.5944 12.5723 54.8212 11.2143C55.0481 9.85638 55.6767 8.59784 56.6257 7.60138C57.5747 6.60491 58.8004 5.91638 60.1445 5.62482C61.4885 5.33325 62.889 5.45205 64.1649 5.96586C65.4408 6.47967 66.5332 7.36486 67.3012 8.50696C68.0693 9.64905 68.4773 10.9955 68.4728 12.3724C68.5134 14.1475 67.8499 15.8666 66.6275 17.1531C65.4051 18.4397 63.7233 19.189 61.9503 19.237M61.9503 6.29696C60.0629 6.29696 58.7648 8.30614 58.7648 12.3724C58.7648 16.4386 60.047 18.4158 61.9503 18.4158C63.8537 18.4158 65.1359 16.3987 65.1359 12.3724C65.1359 8.34601 63.8537 6.29696 61.9503 6.29696Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M75.2659 18.9175H68.6479V18.2717C70.0257 18.2717 70.3283 18.1202 70.3283 16.6293V8.0823C70.3283 6.58338 70.0257 6.4319 68.6479 6.4319V5.78609H73.5935V8.17797C73.9805 7.40675 74.5646 6.75187 75.2864 6.27993C76.0082 5.80798 76.8419 5.53582 77.7028 5.49109C80.4823 5.49109 81.7884 7.50824 81.7884 9.94793V16.6373C81.7884 18.1282 82.0989 18.2797 83.4688 18.2797V18.9255H76.8826V18.2717C78.2206 18.2717 78.5311 18.1202 78.5311 16.6293V10.4582C78.5311 8.26567 77.6152 7.22122 76.0305 7.22122C75.5173 7.23813 75.0188 7.39578 74.589 7.67697C74.1592 7.95816 73.8149 8.3521 73.5935 8.8158V16.6054C73.5935 18.0963 73.8961 18.2478 75.2659 18.2478V18.9175Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M84.2971 6.433V5.78718H89.2665V16.6224C89.2665 18.1214 89.5692 18.2728 90.9389 18.2728V18.9186H84.3209V18.2728C85.6987 18.2728 86.0012 18.1214 86.0012 16.6224V8.08339C86.0012 6.58448 85.6987 6.433 84.3209 6.433M87.5543 0.190182C87.8013 0.185934 88.0467 0.231111 88.276 0.323065C88.5053 0.415019 88.714 0.551897 88.8898 0.725672C89.0656 0.899447 89.205 1.10662 89.2997 1.33504C89.3946 1.56345 89.4428 1.80851 89.4417 2.05585C89.4374 2.55349 89.2365 3.02922 88.8828 3.37887C88.5291 3.72853 88.0513 3.92365 87.5543 3.92152C87.0535 3.92583 86.5713 3.7324 86.212 3.38318C85.8528 3.03395 85.6454 2.55705 85.635 2.05585C85.637 1.8067 85.6885 1.56045 85.7863 1.33138C85.8842 1.1023 86.0266 0.894969 86.2051 0.721408C86.3836 0.547847 86.5949 0.411515 86.8265 0.320322C87.058 0.22913 87.3054 0.184894 87.5543 0.190182Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M98.9505 16.3603C98.9505 15.2919 98.2581 14.8135 97.103 14.2076L94.8411 12.9957C93.5191 12.31 92.452 11.2735 92.452 9.59922C92.452 7.20734 94.658 5.68451 97.0711 5.68451C98.3457 5.72547 99.5981 6.03805 100.743 6.60139V9.79056H99.9457C99.9457 7.55018 98.5762 6.48978 96.9596 6.48978C96.6989 6.4736 96.4376 6.5104 96.1915 6.59799C95.9454 6.68559 95.7196 6.82214 95.5276 6.99943C95.3356 7.17674 95.1815 7.3911 95.0745 7.62963C94.9674 7.86816 94.9098 8.1259 94.9049 8.38734C94.9049 9.34409 95.542 9.76665 96.6091 10.2849L98.6476 11.3532C100.201 12.1506 101.34 13.2508 101.34 15.1405C101.34 17.5323 99.1895 19.2226 96.5614 19.2226C95.007 19.2528 93.4798 18.8108 92.1812 17.9548V14.5265H92.7945C92.9219 16.9981 94.459 18.3296 96.5614 18.3296C97.9952 18.3296 98.9505 17.6678 98.9505 16.3204" fill="#37ADA8"></path><path d="M111.207 16.3575C110.992 16.7474 110.679 17.0741 110.299 17.3049C109.919 17.5358 109.486 17.6627 109.041 17.673C107.671 17.673 107.026 16.6046 107.026 15.1377V6.78999H111.008L110.427 5.68973H107.002V2.15771H106.787C105.528 3.79801 103.989 5.20172 102.24 6.30365V6.73418H103.737V15.5523C103.724 16.0395 103.81 16.5245 103.99 16.977C104.171 17.4296 104.443 17.8403 104.789 18.1839C105.134 18.5274 105.546 18.7966 105.999 18.9747C106.452 19.1529 106.937 19.2363 107.424 19.2198C108.288 19.2115 109.132 18.9721 109.872 18.5262C110.611 18.0804 111.218 17.4444 111.63 16.6845L111.207 16.3575Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M2.55557 2.95607V2.25446H14.8598C14.8598 3.64971 14.9076 5.05295 14.9314 6.47214H14.4058C14.3581 6.20106 14.3262 5.92998 14.2625 5.67485C14.1811 5.33787 14.0828 5.00524 13.9678 4.67823C13.8524 4.35407 13.6579 4.06394 13.402 3.83419C13.1461 3.60445 12.8368 3.44236 12.5025 3.36269C11.9839 3.21815 11.448 3.14572 10.9097 3.14743C9.76289 3.14743 9.31691 3.14743 8.14623 3.14743H8.07455V9.89256H8.25772C9.1656 9.89256 9.38859 9.89256 10.2965 9.89256C10.5956 9.8937 10.8942 9.86704 11.1884 9.81285C11.4572 9.79285 11.7099 9.67742 11.9012 9.48737C12.0925 9.29735 12.2097 9.04519 12.2317 8.77631C12.2954 8.46537 12.3432 8.14646 12.3989 7.81159H12.9326V12.8346H12.3989C12.3989 12.5874 12.3193 12.3323 12.2715 12.0851L12.2237 11.83C12.1993 11.567 12.087 11.32 11.9049 11.1289C11.7228 10.938 11.4815 10.8141 11.2203 10.7775C10.9577 10.7273 10.6912 10.7007 10.4239 10.6978C9.46823 10.6978 9.19746 10.6978 8.24179 10.6978H8.03473V16.5978C8.03295 16.8064 8.05162 17.0147 8.09047 17.2197C8.11646 17.3846 8.19345 17.537 8.31061 17.6558C8.42776 17.7745 8.57918 17.8534 8.74351 17.8814C8.94512 17.9251 9.15049 17.9492 9.35674 17.9531C10.1531 17.9531 10.0576 17.9531 10.8619 17.9531C11.5239 17.96 12.1827 17.8604 12.813 17.6582C13.3836 17.4442 13.8622 17.0384 14.1669 16.5101C14.5654 15.8095 14.8606 15.0549 15.0429 14.2697C15.0429 14.1979 15.0429 14.1182 15.1067 14.0385C15.1092 14.0227 15.1092 14.0065 15.1067 13.9907H15.6323C15.465 15.5852 15.3058 17.1798 15.1386 18.8302H2.54761V18.1127C2.7467 18.1127 2.93784 18.1127 3.12101 18.1127C3.3272 18.1023 3.53225 18.0756 3.73423 18.0329C3.92732 18.0001 4.10406 17.9039 4.23666 17.7596C4.36927 17.6153 4.45026 17.4309 4.4669 17.2356C4.50524 17.0037 4.52389 16.769 4.52265 16.534V4.86958C4.52265 4.58255 4.52265 4.29553 4.52265 4.0085C4.44301 3.29891 4.09261 3.09161 3.48735 3.01986C3.19268 3.01986 2.89802 3.01986 2.57946 2.95607" fill="#37ADA8"></path><path d="M53.0069 5.48364C51.9396 5.48364 51.2866 6.16135 50.0045 7.96323L49.5346 8.61701V6.5281V5.78661H44.6208V6.43242C45.9986 6.43242 46.3012 6.58391 46.3012 8.08282V16.6298C46.3012 18.1208 45.9986 18.2722 44.6208 18.2722V18.918H51.7884V18.2722C49.9248 18.2722 49.5028 18.1208 49.5028 16.6298V9.91659C49.5066 9.65135 49.5676 9.39005 49.6817 9.15061C49.7958 8.91118 49.9602 8.69924 50.1637 8.52931C50.3261 8.32217 50.5294 8.15081 50.761 8.02598C50.9927 7.90113 51.2474 7.82548 51.5096 7.80377C52.0236 7.88863 52.5094 8.09687 52.9254 8.41067C53.3415 8.72446 53.6755 9.13448 53.8988 9.60563L55.1809 6.83107C54.9333 6.45405 54.6046 6.13733 54.2187 5.90417C53.8328 5.671 53.3996 5.52731 52.951 5.48364" fill="#37ADA8"></path><path d="M37.9312 2.80519C38.8427 2.78376 39.7356 3.06402 40.4717 3.60248C41.3216 4.31316 41.8871 5.30672 42.0645 6.40099C42.1362 6.66409 42.184 6.93518 42.2477 7.19828C42.4229 7.19828 42.9804 7.19828 42.9804 7.19828V4.0091C41.4805 2.64958 39.5473 1.86698 37.5251 1.8006H37.3738C36.762 1.80494 36.1527 1.87985 35.558 2.02385L35.0643 2.15141C34.7377 2.25506 34.4192 2.36668 34.1166 2.49425L33.6626 2.69357C32.5233 3.24928 31.5191 4.04734 30.7198 5.03199C29.9207 6.01663 29.3458 7.16409 29.0356 8.39423C28.7115 9.66696 28.6734 10.9958 28.9241 12.2851C29.2577 14.2 30.2911 15.9222 31.823 17.1166C33.1871 18.2178 34.8537 18.877 36.6013 19.0062C36.872 19.0062 37.1429 19.0062 37.3976 19.0062H37.5092C38.1191 19.0046 38.7263 18.927 39.317 18.775H39.4842C40.5852 18.5005 41.6076 17.9737 42.4707 17.2362C42.6459 17.1087 42.8132 16.9732 42.9644 16.8455V13.6564C42.9644 13.6564 42.407 13.6564 42.2317 13.6564C42.168 13.9433 42.1203 14.2065 42.0486 14.4536C41.9213 15.5015 41.4409 16.4746 40.6868 17.2123C40.3476 17.5384 39.9468 17.7932 39.5077 17.9616C39.0686 18.1301 38.6003 18.2088 38.1303 18.193C35.1916 18.193 32.6352 14.5333 32.6352 10.4991C32.6352 6.46477 34.7297 2.80519 37.9312 2.80519Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M115.404 7.06971C113.994 7.06971 112.791 8.02647 112.051 9.74866L111.438 9.50147C111.785 8.32247 112.501 7.28597 113.48 6.54409C114.459 5.80222 115.65 5.39404 116.877 5.37946C119.769 5.37946 121.544 7.19727 121.544 10.1154V16.4937C121.544 17.3548 122.006 17.7853 122.531 17.7853C123.057 17.7853 123.24 17.602 123.639 17.1395L124.005 17.5382C123.716 18.0348 123.304 18.4482 122.809 18.7388C122.313 19.0292 121.751 19.1869 121.178 19.1966C120.528 19.2183 119.89 19.0166 119.369 18.6249C118.849 18.2334 118.478 17.6754 118.319 17.0439C117.89 17.684 117.315 18.213 116.643 18.5873C115.97 18.9616 115.217 19.1704 114.449 19.1966C114.033 19.2271 113.617 19.1721 113.224 19.0347C112.831 18.8973 112.471 18.6806 112.166 18.3979C111.86 18.1153 111.616 17.7728 111.449 17.3918C111.281 17.0107 111.193 16.5992 111.191 16.1828C111.191 14.2135 112.855 13.2647 Economía y Política
estupefacientes
Oficial
De fentanilo a opioides: agregan más de 250 sustancias al listado de drogas que pueden ser consideradas estupefacientes
A través del Decreto 122/2026, oficializado este lunes, se actualizó el registro con 254 nuevos compuestos. Se trata de la actualización más grande desde que existe. Se trata de la actualización más grande desde que existe.</h2></div></header><div id="fusion-static-exit:f0fIf6jCLJUs1tc" style="display:none" data-fusion-component="f0fIf6jCLJUs1tc"></div></div><main class="right-rail__body"><div class="article-body__promo-item-ctn"><figure class="article-body__promo-figure"><img alt="De fentanilo a opioides: agregan más de 250 sustancias al listado de drogas que pueden ser consideradas estupefacientes" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 800px, (min-width: 1024px) 990px, (min-width: 768px) 768px, (min-width: 450px) 600px, (min-width: 375px) 450px, 375px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/drogas-controladas-estupefacientes-PQZCJGZIEVGUVE47QUT4XXSUAY.jpg?auth=185d5b4ca4f057d061ccd3fe9bd5e74fca538cc5bc0837250fbf896ac7c051d9&smart=true&width=800&height=450&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/drogas-controladas-estupefacientes-PQZCJGZIEVGUVE47QUT4XXSUAY.jpg?auth=185d5b4ca4f057d061ccd3fe9bd5e74fca538cc5bc0837250fbf896ac7c051d9&smart=true&width=375&height=211&quality=70 375w, https://www.cronista.com/resizer/v2/drogas-controladas-estupefacientes-PQZCJGZIEVGUVE47QUT4XXSUAY.jpg?auth=185d5b4ca4f057d061ccd3fe9bd5e74fca538cc5bc0837250fbf896ac7c051d9&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/drogas-controladas-estupefacientes-PQZCJGZIEVGUVE47QUT4XXSUAY.jpg?auth=185d5b4ca4f057d061ccd3fe9bd5e74fca538cc5bc0837250fbf896ac7c051d9&smart=true&width=600&height=338&quality=70 600w, https://www.cronista.com/resizer/v2/drogas-controladas-estupefacientes-PQZCJGZIEVGUVE47QUT4XXSUAY.jpg?auth=185d5b4ca4f057d061ccd3fe9bd5e74fca538cc5bc0837250fbf896ac7c051d9&smart=true&width=768&height=432&quality=70 768w, https://www.cronista.com/resizer/v2/drogas-controladas-estupefacientes-PQZCJGZIEVGUVE47QUT4XXSUAY.jpg?auth=185d5b4ca4f057d061ccd3fe9bd5e74fca538cc5bc0837250fbf896ac7c051d9&smart=true&width=990&height=557&quality=70 990w, https://www.cronista.com/resizer/v2/drogas-controladas-estupefacientes-PQZCJGZIEVGUVE47QUT4XXSUAY.jpg?auth=185d5b4ca4f057d061ccd3fe9bd5e74fca538cc5bc0837250fbf896ac7c051d9&smart=true&width=800&height=450&quality=70 800w" fetchpriority="high" loading="eager"/><figcaption class="article-body__promo-figure__figcaption"><span class="article-body__promo-figure__caption">De fentanilo a opioides: agregan más de 250 sustancias al listado de drogas que pueden ser consideradas estupefacientes</span><span class="article-body__promo-figure__credit">Imagen ilustrativa (IA)</span></figcaption></figure></div><section class="article-body__byline"><div class="article-body__byline__author-info"><div class="article-body__byline__author-image"><address><h3 2 de Marzo de 2026 11:08 2.13706 0.66568 2.21192V2.26224C0.671192 2.29213 0.672868 2.32259 0.670669 2.3529C0.670669 7.07958 0.670669 11.8068 0.670669 16.5346C0.670669 16.5487 0.670669 16.5629 0.689796 16.5583C0.705343 16.5536 0.71958 16.5453 0.731374 16.5342C1.01355 16.3196 1.2956 16.1048 1.5775 15.89C1.97541 15.586 2.37581 15.2832 2.77496 14.9796C3.23538 14.6275 3.69649 14.2763 4.15829 13.9262C4.62189 13.5739 5.08424 13.2192 5.54826 12.8682C5.85137 12.6386 6.15281 12.4069 6.45509 12.1761C6.46576 12.1655 6.48018 12.1596 6.49521 12.1596C6.51025 12.1596 6.52467 12.1655 6.53534 12.1761C6.80019 12.3795 7.06671 12.5799 7.33157 12.7825C7.84881 13.1784 8.36688 13.5731 8.88578 13.9665L10.6699 15.3252C11.1996 15.7286 11.7292 16.132 12.2586 16.5354C12.2707 16.5465 12.2848 16.5552 12.3002 16.5608C12.3223 16.567 12.3235 16.5533 12.3227 16.5363C12.3227 11.8068 12.3227 7.07722 12.3227 2.3475C12.3205 2.32036 12.3222 2.29307 12.3277 2.2664L12.3243 2.23396ZM11.0512 14.0892V14.1537L10.6574 13.8526L8.90324 12.5051L6.56985         href="#espectro-amplio-de-familias-químicas-y-farmacológicas" target="_self">Espectro amplio de familias químicas y farmacológicas</a></li><li class=""><a class="link" href="#uso-clandestino-o-prescripción" target="_self">Uso clandestino o prescripción</a></li></ul></div><p class="article-body__paragraph">El <b>Gobierno amplió</b> de manera significativa el <b>listado de sustancias consideradas estupefacientes </b>bajo el régimen legal argentino. </p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--economia-politica"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_0"></div></div><p class="article-body__paragraph">A través del <b>Decreto 122/2026</b>, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, se incorporaron <b>254 nuevas sustancias al Anexo I del Decreto 560/2019,</b> que enumera de forma taxativa los compuestos que el Código Penal considera estupefacientes. </p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext src="https://www.cronista.com/resizer/v2/YEATZQY3UJHZBCUM2D5P54ZXRU.jpg?auth=d95044e3cede0e8d340bd16177f47f0298abc5014b0608b6af253afae56e4325&smart=true&width=190&height=107&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture><div class="related-template-view__intern-new-info"><span class="related-template-view__intern-new-kicker">Salud<!-- -->.</span><span class="related-template-view__intern-new-headline">Cambia el calendario de vacunación para siempre: adelantan la segunda dosis de la Triple Viral</span></div><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><p class="article-body__paragraph">La medida representa, según consigna el propio texto normativo, “la mayor ampliación del listado taxativo de sustancias individuales” desde la entrada en vigencia de aquel decreto hace casi seis años.</p><div class="logora-article-embed"><div class="logora_embed" data-object-id="logora_config"></div></div><p class="article-body__paragraph">La reforma <b>tiene su base jurídica en el artículo 77 del Código Penal de la Nación,</b> que faculta al Poder Ejecutivo a actualizar periódicamente mediante decreto las listas de sustancias que caen bajo la órbita de la Ley 23.737, <b>la norma que tipifica los delitos y establece las penas vinculadas al tráfico y consumo de estupefacientes y psicotrópicos.</b> </p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--economia-politica"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_2"></div></div><p class="article-body__paragraph">Con el nuevo decreto, <b>el listado total de sustancias controladas asciende a 886, </b>tras sumar las 254 del Decreto 122/2026 a las 632 que ya figuraban en el Anexo I luego de las actualizaciones realizadas por los Decretos 635/2024 y 1130/2024.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--economia-politica"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_3"></div></div><div id="fusion-static-enter:article-body__raw-html-raw_html_6_ASMVNGYAXNEIPH5M47NWGE57AY" style="display:none" data-fusion-component="article-body__raw-html-raw_html_6_ASMVNGYAXNEIPH5M47NWGE57AY"></div><div class="article-body__raw-html"><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Decreto 122/2026" src="https://www.scribd.com/embeds/1006302135/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-0gaAgc6bhjQxh9XYuEfc" tabindex="0" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" width="600" height="800" frameborder="0" >

Espectro amplio de familias químicas y farmacológicas

Las nuevas incorporaciones abarcan un espectro amplio de familias químicas y farmacológicas. Entre las 254 sustancias incluidas se cuentan:

8 análogos del fentanilo.

11 barbitúricos.

34 benzodiacepinas.

27 cannabinoides semisintéticos.

4 cannabinoides sintéticos.

45 catinonas sintéticas.

7 fenidatos.

10 fenmetrazinas.

3 fenetilaminas.

10 lisergamidas.

9 nitacenos.

3 opioides sintéticos.

16 psicotrópicos.

2 derivados de la fenciclidina

Una triptamina

Y 64 sustancias clasificadas bajo otros grupos.

El decreto destaca especialmente la presencia de análogos del fentanilo, cuyo tráfico ilícito motivó incluso la creación, en 2024, de una Mesa específica de prevención en el ámbito de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.

La iniciativa surgió de un análisis técnico realizado de manera conjunta por expertos del Programa contra las Drogas Sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para la Región Andina y el Cono Sur, y por la Dirección Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional.

Ese trabajo adoptó como criterio central la verificación de la circulación efectiva de las sustancias en el territorio, acreditada a través de procedimientos de incautación de las Fuerzas de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como por pericias y reportes toxicológicos en actuaciones judiciales.

La norma también toma en consideración los datos del Sistema de Alerta Temprana de Nuevas Sustancias Psicoactivas (SAT), creado en 2023 para detectar en forma precoz drogas emergentes y nuevas modalidades de consumo, y los reportes de organismos internacionales como la Agencia Europea de Drogas, la DEA de Estados Unidos y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

A través del Decreto 122/2026, se incorporaron 254 nuevas sustancias al Anexo I del Decreto 560/2019, de drogas controladas.

En este marco, la norma define como de “relevancia toxicológica” a aquellas sustancias que, más allá de su origen lícito o ilícito, presentan potencial neurotóxico, depresor, estimulante, disociativo, alucinógeno o psicoactivo, y que pueden generar dependencia, intoxicaciones agudas, sobredosis, trastornos psiquiátricos o daño neurológico crónico.

Uso clandestino o prescripción

Un aspecto destacado de la medida es que no se limita a sustancias producidas clandestinamente.

El Decreto 122/2026 también incorpora fármacos de uso terapéutico con prescripción médica obligatoria que registran desvío comprobado hacia circuitos ilícitos o usos recreativos, lo que refleja una preocupación creciente por el tráfico de medicamentos desde farmacias, hospitales y veterinarias hacia el mercado negro.

El texto advierte que el uso no terapéutico de estos compuestos suele asociarse al policonsumo con otras sustancias psicoactivas o con alcohol, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos graves.

Con este decreto, el Gobierno busca dotar a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial de herramientas actualizadas para perseguir el tráfico de drogas sintéticas en un contexto en que, según advierte la propia ONUDD, el número exacto de nuevas sustancias psicoactivas en circulación a nivel global aún se desconoce y su expansión no se detiene.