La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la suspensión inmediata, el uso y la comercialización de un conocido perfume por “representar un serio riesgo para la salud de la población”. A través de la Disposición 99/2026, se informó que los insumos no cumplían con las normas sanitarias vigentes y que tras consultar la base de datos de ANMAT, “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios que coincidan con los consignados en los rótulos”. El organismo sanitario informó que se prohibieron todos estos shampoo, ya que no contaban con datos de inscripción sanitaria, lo que los convierte en ilegales: ANMAT explicó que estos productos no tenían datos de inscripción sanitaria. Por eso, ordenó la suspensión “en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados”. El organismo de control también explicó que hubo otras dos razones para suspender el perfume: ANMAT prohibió el uso, comercialización y publicidad de todos los perfumes nombrados por poner en riesgo la salud de los consumidores. Desde el organismo sanitario nacional señalaron que estos productos cosmpeticos, al no contar con la inscripción sanitaria, son considerados ilegítimos. Además, la falta de controles sanitarios y los reportes de reacciones adversas implican un riesgo para la salud de los usuarios. En caso de tener alguno de los productos cosméticos mencionados, la ANMAT recomienda: Las alteraciones en general no solo radican en el registro oficial, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original. De esta manera, el organismo sanitario recalcó que el producto implica “un riesgo para la salud, dado que no se conoce si los elementos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces“. “En caso de contar con aquellas con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.