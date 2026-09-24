En el tramo final del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró el último perito oficial y presentó una hipótesis que no había sido mencionada durante todo el proceso legal.

Se trata de Pablo Ferrari, el último testigo convocado por la Justicia para determinar qué ocurrió en los últimos días del excampeón del mundo y la responsabilidad que recae sobre el personal médico acusado.

Juicio por la muerte de Maradona: la nueva hipótesis del último perito

Frente al Tribunal Oral N° 7 de San Isidro, declaró el perito Ferrari y detalló los estudios y análisis forenses que se le realizaron a Maradona.

En este marco, advirtió que nunca se le realizó un hisopado para determinar si tenía o no coronavirus. “No podemos descartar que haya muerto de Covid. El fallecimiento de Maradona fue en plena pandemia. El hisopado se le hacía para entrar a cualquier sanatorio”, cuestionó.

El especialista aseguró que el fallecimiento fue consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, remarcó en su testimonio que “las causales de ese paro no pudieron definirlo a la luz de la prueba”.

De acuerdo a su informe, el exfutbolista tuvo una “arritmia y un edema agudo de pulmón que lo terminó ahogando”. “Fue súbito”, remarcó sobre su fallecimiento, dado que una de las hipótesis es que haya agonizado durante un período prolongado de tiempo.

“Nosotros analizamos la autopsia como punto de partida para analizar su causa de muerte y su correlato científico”, detalló Ferrari frente al tribunal, y remarcó que, tras analizar el estudio y las historias clínicas en un período de entre 2018 y 2020, “en ninguna documentación de todas esas había registro o la más mínima observación de un problema cardíaco actual”.

Cuándo serán los alegatos y el debate oral en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Tras declarar el último testigo oficial, la Justicia definió las fechas de los alegatos para los días 8, 13 y 14 de octubre, donde presentarán sus argumentos tanto la fiscalía como las querellas.

En tanto, las defensas harán lo propio el 20, 21 y 22 de octubre.

Acusados en el juicio por la muerte de Maradona.

Uno por uno, los acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona