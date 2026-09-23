En el tramo final del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró el último perito oficial frente a la Suprema Corte de Justicia bonaerense y se definieron cuándo serán los alegatos y el debate oral.

El magistrado confirmó que el próximo martes 29 de septiembre, los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Cuándo serán los alegatos y el debate oral en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Tras declarar el último testigo oficial, la Justicia definió las fechas de los alegatos para los días 8, 13 y 14 de octubre, donde presentarán sus argumentos tanto la fiscalía como las querellas.

En tanto, las defensas harán lo propio el 20, 21 y 22 de octubre.

Quiénes son los acusados por la muerte del Diego Maradona y por qué delito

Los imputados en el proceso son el neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

Juicio por la muerte de Maradona

Los siete trabajadores de la salud están imputados de homicidio simple por dolo eventual, acusados de haber desatendido al Diez en sus últimos días y no advertir su desmejoría.

En el caso de ser declarados culpables por el Tribunal, el delito tiene tiene una pena en expectativa de entre 8 y 25 años de prisión.

La declaración del último testigo del juicio por la muerte de Maradona

Pablo Ferrari, perito oficial y último testigo convocado por la muerte del 10, sostuvo que el fallecimiento fue consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, remarcó que “las causales de ese paro no pudieron definirlo a la luz de la prueba”.

En esta misma línea, sostuvo que el exfutbolista tuvo una “arritmia y un edema agudo de pulmón que lo terminó ahogando”. “Fue súbito”, remarcó sobre su fallecimiento.

“Nosotros analizamos la autopsia como punto de partida para analizar su causa de muerte y su correlato científico”, detalló el especialista, y remarcó que, tras analizar el estudio y las historias clínicas en un período de entre 2018 y 2020, “en ninguna documentación de todas esas había registro o la más mínima observación de un problema cardíaco actual”.

Frente al tribunal, relató: “Entre el 2018 y el 2020 le hicieron 13 estudios de laboratorio. Yo me pregunto cuántas veces se le saca sangre a una persona a modo de rutina fuera de una internación. En esos análisis había de forma repetida estudios de su funcionalidad renal. Y no había indicadores de enfermedad renal”.

Por otra parte, advirtió que no se le realizó el hisopado para coronavirus. “No podemos descartar que haya muerto de Covid. El fallecimiento de Maradona fue en plena pandemia. El hisopado se le hacía para entrar a cualquier sanatorio”, cuestionó.