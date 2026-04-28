El arroz con leche es una de las recetas más típicas de la gastronomía argentina y su inconfundible sabor y textura lo convierten en un plato delicioso. En este sentido, el reconocido chef Juan Braceli reveló todos y cada uno de los secretos para hacer el mejor arroz con leche y lograr que quede con el punto de cocción ideal y con las proporciones adecuadas. Juan Braceli es uno de los chefs más influyentes de Argentina y cuenta con una extensa trayectoria en las cocinas. Durante muchos años fue parte del elenco del histórico programa Cocineros Argentinos y es un referente de la gastronomía. Inspirado en una de las recetas más longevas del mundo culinario nacional, Juan Braceli dio a conocer su receta de arroz con leche. Asimismo, aseguró que se necesita “1 litro de leche entera, y 100 a 120 gramos de arroz doble carolina”. En cuanto a los ingredientes, también será necesario contar con una rama de canela, cáscara de limón, 50 cc de crema, 75 a 100 gramos de azúcar y dos yemas de huevo. Para hacer un arroz con leche perfecto que no se pegue ni salga apelmazado y tenga un toque diferente que lo hace único, se necesitarán seguir los siguientes pasos: El arroz con leche es un postre de origen milenario que llegó a Argentina a través de la influencia española durante la época colonial. Sus raíces se encuentran en Asia, especialmente en China y la India, donde ya se combinaban el arroz y la leche con especias. Con el paso del tiempo, la receta fue adaptándose en España, incorporando azúcar y canela, hasta convertirse en un clásico que los colonizadores trajeron al continente americano, donde encontró un lugar clave en la cocina criolla. En Argentina, el arroz con leche empezó a ganar popularidad entre los siglos XVIII y XIX y hoy en día es una de las recetas dulces más icónicas de la gastronomía del país. Además, cada región tiene su propia fórmula, lo cual lo convierte en un plato único.